﻿Flughafen Hannover: Eurowings weitet Angebot in Richtung Süden massiv aus

Hannover. Die Lufthansa-Tochter Eurowings weitet ihr Angebot ab Hannover mit dem anstehenden Winterflugplan 2023/2024 aus. Ab nächstem Sommer will die Düsseldorfer Airline dann von der Tuifly-Heimatbasis aus zusätzlich vor allem mit mehreren Direktverbindungen Richtung Italien punkten.

Aktuell bietet Eurowings Routen nach Mallorca, Thessaloniki und Pristina an. Laut Unternehmen sollen künftig noch drei weitere Ziele vom Airport mit dem internationalen Code HAJ aus angeflogen werden: Gran Canaria und Teneriffa, ab Oktober, Hurghada folgt im Dezember. Außerdem will der Konzern seine Ambitionen in Hannover dadurch verdeutlichen, indem erstmals wieder seit 2018 eine Maschine fest am Airport stationiert wird.

Eurowings ab Hannover: Italien im Fokus

Im Sommer 2024 soll sogar eine Zweite folgen. Denn Eurowings bezeichnet sich als Deutschlands größter Ferienflieger, und will diese Position laut CEO Jens Bischof „gezielt ausbauen“.

Zusätzlich kündigt das Unternehmen zehn Sommerverbindungen an: Mit Catania, Olbia, Lamezia Terme, Bari, Neapel und Rom steht klar Italien im Fokus, dazu kommen Faro, Thessaloniki, Malaga und Mallorca. Sie alle werden mindestens zweimal wöchentlich bedient.

