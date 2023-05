﻿Zu betrunken, um an Bord zu kommen: Frau fliegt ohne ihren Ehemann in den Urlaub

Flughafen Hannover-Langenhagen

Ein Mann durfte am frühen Freitagmorgen nicht an Bord eines Flugzeugs. Der Grund: Er war zu betrunken und torkelte schon an der Kontrolle des Flughafens Hannover-Langenhagen. Das machte seine Frau offenbar so wütend, dass sie kurzerhand in den Flieger stieg und allein in den Urlaub flog.

