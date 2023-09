﻿Regierungsflieger und Concorde: Diese Flugzeuge landeten schon am Flughafen Hannover

Hannover. Ein Privatflugzeug, das am Mittwoch am Flughafen Hannover gelandet ist, beschäftigt derzeit das Internet. Es kam aus Moskau und hatte zwei deutsche Staatsbürger an Bord, die aus medizinischen Gründen transportiert werden mussten. In Langenhagen sind aber auch schon ganz andere spannende Maschinen gelandet.

Erste Concorde landet in Hannover

22. April 1972: An diesem Tag landete das erste Mal eine Concorde auf deutschem Boden am Flughafen Hannover. Im Rahmen der „Deutschen Luftfahrtschau“ wollte die British Aircraft Corporation den Prototypen des Flugzeugs präsentieren. In den frühen 1980er Jahren flogen dann regelmäßig Concorde-Maschinen von Hannover in die Welt.

Concorde auf dem Flughafen Hannover Langenhagen © Quelle: Udo Heuer

Größtes Passagierflugzeug der Welt auf Zwischenstopp

Im Juni 2010 landete der Airbus A 380 auf einem Übungsflug in Langenhagen. Das Passagierflugzeug bietet Platz für bis zu 583 Menschen. An Bord waren damals aber nur etwa ein Dutzend Piloten, die sich auf einer Teststrecke von Frankfurt über Berlin, Hannover, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Köln/Bonn und zurück nach Frankfurt abwechseln und die Landung auf den Flughäfen trainieren sollten.

Merkel muss in Hannover zwischenlanden

Nicht nur Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat auf Reisen Probleme mit dem Regierungsflieger. 2010 musste Altbundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg nach Brüssel in Hannover zwischenlanden. Grund war ein defektes Triebwerk an der Maschine. Erst nach mehreren Stunden konnte Merkel mit einem Ersatzflugzeug weiterfliegen.

Hoher Besuch aus den USA

Großes Spektakel am Flughafen Hannover: Am Mittag des 24. April 2016 landete die Air Force One mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama an Bord in Langenhagen. Grund war ein zweitägiger Besuch in Deutschland. Am 25. April hieß es für Obama dann „Goodbye, Germany“ und die Air Force One hob um kurz nach 17 Uhr erfolgreich vom Langenhagener Rollfeld ab.

Die Airforce One des US-Präsidenten Barack Obama landet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und den Augen vieler sogenannter Planespotter auf dem Flughafen Langenhagen. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Neuheit Elektroflugzeug

Das Flugzeug „Elektra Trainer“ landete am 31.08.2023 auf dem Rückflug von der Insel Norderney auf Niedersachsens größtem Flughafen in Hannover - es war das erste Mal, dass dort so ein vollelektrischer Flieger ankam. © Quelle: Rainer Droese

Anfang September gab es eine Neuheit am Flughafen Hannover zu bestaunen. Das vollelektrische Flugzeug „Elektra Trainer“ lieferte sich ein Rennen gegen ein Elektroauto, um zu beweisen, dass es fast genau so schnell ist. Von Gelnhausen ging es auf die niedersächsische Nordseeinsel Norderney, und das kaum langsamer als das Elektroauto. Auf dem Rückweg machte Pilot Uwe Nortmann mit der „Elektra Trainer“ Stopp in Hannover.

Das Flugzeug „Elektra Trainer“ in der Luft am Flughafen Hannover-Langenhagen. © Quelle: Rainer Droese

Der Flughafen Hannover will in der näheren Zukunft eine neue Infrastruktur für Elektroflugzeuge schaffen.

