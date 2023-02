﻿Flughafen Hannover: Unbekannter blendet Tower-Mitarbeiter mehrere Minuten mit Laserpointer

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend mit einem Laserpointer auf Mitarbeiter im Tower des Flughafen Hannover gezielt. Der potenziell gefährliche Angriff dauerte mehrere Minuten. Nun ermittelt die Polizei.

Hannover. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr: Ein unbekannter Täter hat am Montagabend versucht, mit einem Laserpointer Mitarbeiter im Tower am Flughafen Hannover zu blenden. Schlimmere Folgen hatte der Vorfall glücklicherweise nicht.

Wie das Polizeikommissariat Langenhangen mitteilt, hatte der Strahl des Laserpointers seinen Ursprung im Ortsteil Engelbostel – gegen 19.55 Uhr und knapp zwei Kilometer vom Tower entfernt. „Die versuchte Blendung dauerte mehrere Minuten“, heißt es vonseiten der Polizei. Flugbewegungen fanden zu dieser Zeit nicht statt.

Blendung von Tower-Mitarbeiter eher unüblich

Polizeikräfte machten sich umgehend auf die Suche nach dem Verursacher. Allerdings konnte vor Ort kein Verdächtiger aufgefunden werden. „Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet“, sagt eine Polizeisprecherin.

Auf Anfrage teilen sowohl die Deutsche Flugsicherung als auch die Langenhagener Polizei mit, dass Laserpointerattacken auf Mitarbeiter Tower eher unüblich sind. In der Regel blenden die Täter die Besatzung der Flugzeuge bei Start und Landung. Gefährlich sei beides, sagt Anja Naumann von der Flugsicherung: „Jemand versucht dann absichtlich, die Arbeit zu stören. Die volle Aufmerksamkeit sei dann nicht mehr vorhanden.

Laserpointer-Attacke: Tätern drohen Haftstrafen

Laut Luftfahrtbundesamt drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Außer vor gesundheitlichen Schädigungen wie Verbrennungen warnt die Behörde mit Sitz in Braunschweig vor einer Einschränkung des Sichtfelds oder Desorientierung der Piloten.

Zeugen der Laserpointerattacke werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Langenhagen unter (0511) 1094215 zu melden.