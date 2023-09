An den Untersuchungen sind Schlafmediziner und Ingenieure für Schalltechnik beteiligt. Sie wollen den Lärm in der Region um den Flughafen Hannover messen, und zwar zwischen Mai und Oktober 2024. Zuständig für das Verfahren ist das niedersächsische Wirtschaftsministerium.

Hannover. Wird es am Flughafen Hannover weiter einen Nachtflugbetrieb geben, und wenn ja, in welchem Umfang? Das alles soll in mehreren Gutachten geprüft werden: Das Konzept für das erste Gutachten wurde am Mittwoch im niedersächsischen Wirtschaftsministerium vorgestellt. Dazu waren unter anderen auch Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen, Anrainerkommunen und der Fluglärmschutzkommission geladen.