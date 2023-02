﻿Petition gegen nächtlichen Fluglärm: Anwohner hoffen auf neues Gutachten

Beamtenbund kündigt Kundgebung an Beamtenbund kündigt Kundgebung an

Neue Warnstreiks in Hannover in der nächsten Woche

In der kommenden Woche muss wieder mit Warnstreiks gerechnet werden. Der Beamtenbund hat einen eintägigen Streik am Dienstag mit Kundgebung vor dem Hauptbahnhof Hannover angekündigt. Nach Informationen dieser Zeitung könnten Busse und Bahnen am Freitag, 3.März, wieder in ihren Depots bleiben.