﻿Reiseverkehr in den Osterferien: So kommen Passagiere schnell durch den Flughafen Hannover

Am Flughafen Hannover werden in diesem Jahr wieder deutlich mehr Reisende als in der Corona-Zeit erwartet. Lange Warteschlangen, Chaos beim Gepäck und verpasste Flüge sollen dennoch der Vergangenheit angehören. Hier sind Tipps und Tricks für Reisende, die über Ostern verreisen.

Hannover. Lange Warteschlangen, unzufriedene Passagiere und sogar verpasste Flüge: In den vergangenen Ferienzeiten – vor allem im vergangenen Jahr – gab es immer wieder Unmut von Urlauberinnen und Urlaubern. Diese Ärgernisse traten bundesweit auf, auch am Flughafen Hannover. Nun steht die Reisewelle zu den Osterferien an. Mit diesen Tipps geht es stressfrei in den Urlaub.

Was können Reisende tun, damit es am Flughafen Hannover schneller geht?

Damit es an Flughäfen glatt läuft, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Dazu gehören unter anderem die Airlines, der Check-in und die Sicherheitskontrolle – aber auch die Fluggäste. Die können mit der richtigen Vorbereitung dazu beitragen, damit sich die Wartezeiten am Flughafen in Grenzen halten.

Nicht zu früh kommen – aber auch nicht zu spät: In den Corona-Jahren hatte es sich unter Reisenden etabliert, mit langem Vorlauf am Airport aufzuschlagen. Laut der Bundespolizeiinspektionsleiterin am Flughafen, Corinna Bolinius, waren das mitunter bis zu sechs Stunden – viel zu früh. Das hat zur Hauptabflugzeit in den Morgenstunden dazu geführt, dass es in den Terminals voll wurde. Passagiere mit früheren Flügen kamen so in die Bredouille: Weil andere Fluggäste, die viel später abreisten, vor ihnen in der Warteschlange am Check-in standen. „Die Passagiere haben sich gegenseitig die Plätze weggenommen“, so Bolinius. Zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, das reiche vollkommen aus.

Die Polizeidirektorin am Flughafen Hannover, Corinna Bolinius. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Nicht so viel Handgepäck mitnehmen: Zu den Erfahrungen der letzten Reisewellen gehörte leider, dass Urlauberinnen und Urlauber ohne ihr Gepäck am Zielflughafen ankamen. Diese Sorge hat offenbar anhaltende Wirkung. Laut Bundespolizei hat sich die Menge an Handgepäck deutlich erhöht – und das führt bei der Luftsicherheitskontrolle zu viel Arbeit und längeren Wartezeiten bei allen. Das liegt an der Menge aber auch am Inhalt des Handgepäcks. Taschen, Rücksäcke und Koffer sind teils heillos überladen. Denn die Airlines machen – im Gegensatz zum Frachtgepäck – keine Vorgaben beim Gewicht. Das nutzen mittlerweile viele Reisende aus.

Außerdem sind verbotene Gegenstände oder zu große Mengen (Flüssigkeiten, Nutella-Gläser) ein gängiges Problem. „Bis zu 50 Prozent des Handgepäcks sind nicht in Ordnung“, so Bolinius. Dann müssen sie gesondert kontrolliert werden. Bei der Bundespolizei hofft man, dass die Airlines künftig striktere Vorgaben machen. Und dass Reisende nicht unbedingt eine zweite Urlaubsgarnitur ins Handgepäck wuchten. Zusätzlich kann jede und jeder Reisende sich vor der Kontrolle vorbereiten. Heißt: Gürtel ausziehen, Laptop auspacken, falls nötig Flaschen mit mehr als 100 Millilitern entsorgen. Auch das trägt dazu bei, dass es schneller geht.

Bis zu 50 Prozent des aufgegebenen Handgepäcks muss nachkontrolliert werden. © Quelle: Rainer Dröe

Die elektronische Passkontrolle nutzen: Seit Juli 2021 können Fluggäste aus den EU-Staaten auch am Airport Hannover ganz einfach mit ihrem Reisepass durch die Kontrolle. Die funktioniert so: Der Fluggast scannt seinen Pass in eins von vier Lesegeräten ein. Dann öffnet sich eine erste Tür. Dahinter erfolgt ein Gesichtsabgleich per Kamera. Dann geht die zweite Tür auf – und das war’s. 14,5 Sekunden: das ist laut Bundespolizei der Rekord für die schnellste Kontrolle durch das sogenannte „Easy Pass“-System. Das ist für Reisende ab 12 Jahren möglich, freiwillig und entlastet die gesamte Grenzkontrolle. Die Kontrolle durch Bundespolizeibeamte ist aber optional weiterhin möglich.

Die elektronische Passkontrolle „Easy Pass“. © Quelle: Rainer Dröse

Wartezeiten und Kontrollen: Das hat sich am Flughafen getan

Der Flughafen Hannover hat mittlerweile wieder mehr Personal als während der Corona-Pandemie. Der Privatdienst Securitas hat neue Mitarbeitende rekrutiert, die nun unter Aufsicht der Bundespolizei die Luftsicherheitskontrollen durchführen. Außerdem gibt es mittlerweile mehr Vollzeitstellen. Auch die Bundespolizei am Flughafen hat kürzlich neue Kräfte hinzubekommen. 28 Beamtinnen und Beamte fangen am Airport Hannover an. „Ein guter Schluck das der Pulle“ sei das, sagt Bundespolizeiinspektionsleiterin Corinna Bolinius.

Insgesamt blickt sie zuversichtlich auf die kommenden Reisewellen in den Oster- und auch Sommerferien. Am Flughafen rechnet man nach den Corona-Beschränkungen mit deutlich mehr Reisenden: 4,8 Millionen werden für das kommende Jahr in Hannover erwartet.