﻿Sicherheitskontrolle, Gepäckaufgabe, Parken: So sparen Reisende am Flughafen Hannover Zeit – und Nerven

Der Flughafen Hannover hat sich mit Neuerungen auf die Ferienreisezeit vorbereitet – denn ein Chaos wie im vergangenen Jahr soll sich nicht wiederholen. Verbesserungen gibt es bei der Sicherheitskontrolle, beim Parken und bei der Gepäckaufgabe.

Langenhagen. In Niedersachsen sind Sommerferien. Damit der Urlaub ab Hannover stressfrei beginnt, hat der Flughafen in Langenhagen sich vorbereitet und einiges verbessert. „Gut aufgestellt“ sei man am HAJ, sagt Flughafen-Chef Martin Roll. Die Verbesserungen „sind innovativ und leicht nachzuvollziehen für die Passagiere“.