﻿Acht Armreifen aus Gold: Zoll stoppt Schmugglerin aus der Türkei

Zollbeamten ist am Flughafen Hannover eine mutmaßliche Schmugglerin ins Netz gegangen. In der Türkei hatte sie offenbar hochpreisige Mitbringsel ergattert – und diese bei der Einreise nicht angemeldet. Jetzt könnte sie wegen Steuerhinterziehung belangt werden.

Hannover. Wer den Flughafen durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlässt, sollte besser auch wirklich nichts zu verzollen haben. Sonst kann es Reisenden wie einer 46-jährigen Frau aus Celle ergehen – ihr droht ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Sie war mit einem Flugzeug aus der Türkei in Hannover-Langenhagen gelandet und wurde hinter dem Ausgang von Zollbeamten kontrolliert. Die entdeckten acht Armreifen aus Gold im Wert von 10.000 Euro an der Frau.

Am Gepäck der 46-Jährigen hatten die Zöllner nichts zu beanstanden. Dann wurde die Frau allerdings gebeten ihre Jacke abzulegen. „Meinen Kolleginnen und Kollegen fielen sofort die neu anmutenden Armreifen aus Gold an den Handgelenken auf – pro Seite vier an der Zahl“, so Nils Haustein, Sprecher des Hauptzollamts Hannover. Angemeldet hatte die Cellerin den Schmuck nicht. Hätte die 46-Jährige den „Verzollen“-Ausgang genutzt, wäre der Schmuck entsprechend nachversteuert worden.