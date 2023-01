﻿Fluglärm: Sinkt die Zahl der Nachtflüge in Hannover?

Sinkt die Zahl der Nachtflüge am Flughafen Hannover? Die Bürgerinitiative für ein Nachtflugverbot setzt auf die Ankündigungen der Landesregierung, auch wenn der Flughafenchef keine Änderungen erwartet.

Belastung für die Anwohner: Ein Flugzeug startet in der Abenddämmerung vom Flughafen Hannover.

Hannover. Werden die Nachtflüge in Hannover künftig stärker eingeschränkt? Die Bürgerinitiative für ein Nachtflugverbot am Flughafen Langenhagen gibt sich optimistisch. „Wir sehen es positiv, dass die Politik endlich hingehört hat“, sagt Sprecher Dieter Poppe. Die neue Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, mit dem Flughafenbetreiber über eine „Verminderung von Nachtflügen“ zu sprechen.

Flughafenchef Martin Roll hat jetzt aber gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betont, er erwarte keine Veränderungen. Roll verweist auf Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der Hannover auch künftig als 24-Stunden-Airport sehe. "Zumindest der Landesvater mit seiner Richtlinienkompetenz hat sich deutlich positioniert."

Aktuell keine Einschränkung der Nachtflüge

Vor dem Hintergrund der bestehenden Betriebserlaubnis und der Notwendigkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge in Norddeutschland durch einen 24-Stunden-Flugbetrieb werde die aktuelle Nachtflugregelung dem Grunde nach nicht in Frage gestellt, sagt Anke Pörksen, Sprecherin der Staatskanzlei.

Die Grünen sind davon wenig angetan. Im Koalitionsvertrag sei klar vereinbart, mit dem Flughafenbetreiber Gespräche darüber aufzunehmen, die Zahl der Nachtflüge zu vermindern, sagt Detlev Schulz-Hendel, Grünen-Fraktionschef im Landtag. „Wir Grünen wollen noch in dieser Legislaturperiode den Einstieg in den Ausstieg aus dem 24-Stunden-Betrieb des Flughafens Hannover.“

Engagiert sich gegen nächtlichen Fluglärm: Dieter Poppe von der Bürgerinitiative „Besser ohne Nachtflug Hannover Airport“. © Quelle: Alina Stillahn

Die Bürgerinitiative „Besser ohne Nachtflug Hannover Airport“ (Bon-Ha) macht sich deshalb weiter Hoffnungen auf stärkere Einschränkungen als bisher. Seit Anfang 2020 gilt eine Nachtflugregelung, die besagt, dass besonders laute Flugzeuge nachts nicht mehr in Hannover starten und landen dürfen. Sie läuft noch bis Ende 2029, also weit nach der nächsten Landtagswahl.

Unabhängiges Gutachten geplant

Die Bürgerinitiative setzt aber auf ein unabhängiges Gutachten zum Nachtfluglärm in Langenhagen, dessen Erstellung der Landtag bereits im Herbst 2021 – auf Initiative der CDU und unterstützt von der SPD – beschlossen hat. Bisher hat die Landesregierung es nicht in Auftrag gegeben, das soll aber in Kürze geschehen.

Die rot-grüne Koalition will nach eigenem Bekunden in dieses Gutachten auch die negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen des nächtlichen Fluglärms einfließen lassen. Dazu stehe auch der Ministerpräsident ausdrücklich, betont Pörksen. Gespräche über die Möglichkeit einer Verminderung von Nachtflügen hingen von den Resultaten des Gutachtens ab. „Voraussichtlich werden aber auch technische Neuerungen Einfluss auf eine mögliche Reduzierung des Fluglärms für die Anwohner haben.“

Schäden durch nächtlichen Fluglärm

„Weil nachts vor allem die Flüge von Billigfluggesellschaften abgewickelt werden, stehen zu häufig die Kosten des Rundum-die-Uhr-Betriebs in keinem akzeptablen Verhältnis zu den erzielten Einnahmen“, sagt Djenabou Diallo-Hartmann, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Garbsen.

„Lärm durch Nachtflüge ist für die Anwohner gesundheitsschädlich. Das ist hinlänglich bekannt“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative Poppe. Eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung für den nächtlichen Flughafenbetrieb müsse deshalb langfristige Gesundheitsschäden und Arbeitsausfälle der Anlieger einbeziehen.

„Alle 15 Minuten rauscht nachts ein Flugzeug über unsere Häuser hinweg. Der Körper nimmt das wahr und schüttet Adrenalin aus, auch wenn nicht jeder Anwohner davon aufwacht“, sagt Poppe. Eine Folge sei ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck.

Die Initiative hinterfragt zugleich das wirtschaftliche Konzept hinter den Nachtflügen. Tagsüber sei der Airport bei Weitem nicht ausgelastet, betont Poppe. Nachts würden fast ausschließlich touristische Flüge von Billiganbietern abgefertigt. „Die Flüge ließen sich alle in die Tagesstunden packen.“