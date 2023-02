﻿Fördergeld für neue Stadtbahn: Land sieht keinen Zeitdruck, Politik wünscht sich mehr Tempo

Hannover. Wo bleibt der Millionen-Zuschuss aus der Landeskasse für den Kauf von 33 neuen Stadtbahnwagen? Diese Frage stellen sich derzeit Kommunalpolitiker in Stadt und Region. Sie wünschen sich mehr Tempo beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und erinnern an die Pläne der Regionsverwaltung, das Stadtbahnnetz in den kommenden Jahren erheblich auszuweiten. „Wir erwarten, dass das niedersächsische Verkehrsministerium das Fördergeld für die neuen Stadtbahnen möglichst rasch freigibt“, sagt Christian Fleer, Verkehrsexperte der Grünen-Regionsfraktion. Insgesamt geht es um Zuschüsse in Höhe von 47,5 Millionen Euro aus der Landeskasse.

SPD: „Dürfen keine Zeit verlieren“

Auch Hannovers Ratspolitiker drücken aufs Tempo. „Wir dürfen keine Zeit verlieren“, findet SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Um die Mobilitätswende zu schaffen, müsse das öffentliche Nahverkehrsnetz engmaschig, schnell und für Nutzer kostengünstig sein. Regionsverwaltung und Ministeriums sollten sich rasch einigen. Auch sein Kollege von den Rats-Grünen, Daniel Gardemin, hält die Anschaffung neuer Stadtbahnen für unabdingbar. „Bleibt sie aus, ist das kontraproduktiv für einen wachsenden ÖPNV“, sagt Gardemin.

CDU: Regionsführung hat keinen guten Draht zu Genossen in Landesregierung

Die CDU im Rat spart nicht mit Kritik. Wichtige Themen wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs scheinen nicht genügend abgestimmt zu werden, bemängelt CDU-Verkehrsexperte Patrick Hoare. „Offenbar hat die Region keinen guten Draht zu ihren Genossen in der Regierung“, sagt er. Hoare fragt sich, warum das Land kein Geld mehr habe für neue Stadtbahnen. „Die Leittragenden sind am Ende die Menschen in der Landeshauptstadt und der Region Hannover“, sagt der CDU-Ratsherr.

Neues Modell: So soll die neue Stadtbahn vom Typ TW 4000 aussehen. © Quelle: Üstra/Tricon

Tatsächlich mutmaßen einige Politiker, dass das Land Probleme habe, das 49-Euro-Ticket, das ab Mai gelten soll, zu finanzieren. Manche sind der Ansicht, dass sich das Land aus dem Topf für „Regionalisierungsmittel“, also für den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur bediene. Das aber würde bedeuten: Die Menschen bekommen zwar ein günstiges Regionalzugticket, müssen aber alte und volle Züge hinnehmen.

Verkehrsministerium: Nichts ist gestoppt oder abgelehnt

Im Ministerium weist man solche Vorwürfe weit von sich. Zwischen der Finanzierung des 49-Euro-Tickets und der Bearbeitung von Förderanträgen für Stadtbahnkäufe gebe es keinen Zusammenhang, heißt es. Verwundert sei man vielmehr über die Reaktionen aus der Politik, schließlich befinde sich der Förderantrag der Region lediglich „in Bearbeitung“. Nichts sei gestoppt oder gar abgelehnt. Im Übrigen gelte: Im vergangenen Jahr hat das Land Zuschüsse für den Ankauf von 42 Stadtbahnen bewilligt. Der Hersteller, eine spanische Firma, sei jetzt mit der Montage der neuen Bahnen beschäftigt und erst ab 2027 gebe es bei der Firma wieder Kapazitäten für weitere Arbeiten. „Es reicht also aus, wenn der Zuschuss nächstes oder übernächstes Jahr bewilligt wird“, heißt es aus dem Ministerium.