﻿Nach einem Jahr Zwangspause: Fössebad öffnet am 3. April wieder – aber nicht für alle

Kurse, Vereine und Schulen können das Fössebad in Hannover-Limmer nach den Renovierungsarbeiten bald wieder nutzen. Der öffentliche Betrieb ist dagegen wegen Personalmangels erst ab September möglich. Zum Trost ermöglicht der Förderverein an fünf Sonntagen Familientage mit freiem Eintritt.

Hannover. Nach ziemlich genau einem Jahr öffnet das Fössebad in Limmer wieder. Aller Voraussicht nach können Kurse, Vereine und Schulen das Bad ab Montag, 3. April, nutzen. Im April vergangenen Jahres musste das Fössebad schließen, weil Betonbrocken von der Decke gefallen waren. Jetzt sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, aber die Stadt muss den Betrieb des Bades noch offiziell freigeben. Geschäftsführer Bernd Seidensticker geht davon aus, dass die Freigabe bis zum geplanten Eröffnungstermin erfolgt sein wird. Weil aktuell aber Personal fehlt, ist voraussichtlich bis zum September noch kein öffentlicher Badebetrieb möglich. An fünf Sonntagen im April und Mai bietet das Bad allerdings kostenlose Familientage an.

Zu wenig Personal für den öffentlichen Betrieb

Der Verein Waspo 98 und der Hochschulsportverein betreiben das Fössebad. Ihnen fehlt aktuell Geld und Personal. Frühere Badangestellte hat die Stadt nach der Schließung laut Seidensticker in anderen Positionen weiterbeschäftigt und dort bis Ende April vertraglich gebunden. Beschäftigte auf Minijobbasis musste das Bad mit Beginn der Zwangspause entlassen. Deshalb gibt es jetzt nicht genug Angestellte, um im öffentlichen Betrieb die Sicherheit aller Badegäste zu garantieren. Und für ein paar Wochen bis zum Sommer neues Personal einzustellen, sieht Seidensticker als nicht sinnvoll an. Schließlich schließe das Fössebad im Sommer schon wieder. „Ein Hallenbad im Sommer zu öffnen ist betriebswirtschaftlicher Wahnsinn“, stellt er klar.

Also startet der öffentliche Betrieb erst wieder nach den Sommerferien. Seidensticker spricht von September. Weil aber Vereine nicht vom Badepersonal beaufsichtigt werden müssen, können sie schon jetzt wieder im Fössebad trainieren. Die zeitlich begrenzten Kurse und den Schwimmunterricht von Schulen kann das Bad wiederum mit der aktuellen Personalbesetzung ermöglichen.

„Die Kinder haben am meisten unter der Schließung gelitten“, sagt Ernst Barkhoff, Vorsitzender des Fördervereins Fössebad. Damit sie auch unabhängig vom Schulunterricht wieder im Fössebad schwimmen gehen können, finanziert der Förderverein nun insgesamt fünf kostenlose Familientage. Immer sonntags von 10 bis 17 Uhr können Kinder, die nicht älter als 14 Jahre sind, mit ihren Eltern das Fössebad besuchen. Die ganze Familie muss dafür nichts bezahlen. Der erste Termin ist am Sonntag, 9. April, und der letzte am Sonntag, 7. Mai. Für Seidensticker sind diese Familientage eine Möglichkeit, bis zur Sommersaison wenigstens an einem Tag in der Woche einen halbwegs regulären Betrieb anbieten zu können.

Die Wiedereröffnung ist für die Betreiber des Fössebads eine finanzielle Herausforderung. Seit der Schließung vor einem Jahr sind die Lohnkosten gestiegen, und die Energiepreise haben sich laut Seidensticker verfünffacht. „Wir brauchen eine Erhöhung der Zuschüsse von der Stadt“, sagt er. Eine mündliche Zusage habe er dafür bereits bekommen. Seine Forderung ist neben einer generellen Erhöhung der Zuschüsse wegen der gestiegenen Lohnkosten auch ein Eins-zu-Eins-Ausgleich der Energiekosten. In dem Zusammenhang weist Seidensticker darauf hin, dass sein Verein das Fössebad betriebswirtschaftlich führe, was für die Stadt günstiger sei als der Betrieb in allen anderen städtischen Bädern. „Es würde die Stadt eine Million Euro mehr kosten, wenn wir das Fössebad nicht betreiben würden“, erklärt er.