﻿Foltermord zählt zu den grausamsten Taten in Hannovers Kriminalgeschichte: Björn F. quälte sein Opfer zu Tode

Hannover. Am Ende seiner Berufslaufbahn erinnerte sich Richter Wolfgang Rosenbusch noch sehr genau an das Verbrechen in Langreder (Barsinghausen) am 30. September 2013. Als erfahrener Schwurgerichtsvorsitzender hatte er mit vielen Gewalttätern zu tun. Doch diesen Fall habe er trotz professioneller Distanz mit nach Hause genommen, sagte der Richter im Juni 2019.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Angeklagte hatte 20 Minuten lang gefilmt, wie er seine Freundin totgeschlagen hat. Das Problem als Richter ist, dass Sie genau auflisten müssen, wie oft er wohin geschlagen hat. Ich habe das Video mehrfach gesehen, ich habe es nicht geschafft, mich daran zu gewöhnen. Die Schreie und das Stöhnen des Opfers allein waren kaum erträglich“, sagte er im Interview mit dieser Zeitung. Und so ging es wohl allen Anwesenden im Schwurgerichtssaal, als das Foltervideo im Rahmen der Beweisaufnahme gezeigt wurde.

Angeklagter ließ sich von Frauen sein Luxusleben finanzieren

Björn F. (damals 33) wurde im April 2014 mit der härtesten Strafe belegt, die das Strafgesetzbuch kennt. Wegen Mordes bekam er eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld. Ihm ist somit die Möglichkeit genommen, nach 15 Jahren Haft einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu stellen. Er dürfte sicher mehr als 20 Jahre einsitzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter der Gewalttat verbarg sich noch ein weiteres Verbrechen. Denn Björn F. war ein sogenannter Loverboy. Er suchte junge Frauen aus und legte es darauf an, dass sie sich in ihn verlieben. Und dann zwang er sie zur Prostitution. Das Mordopfer Stephanie W. (23) war nicht die erste Frau, die für ihn auf den Strich ging. Er diktierte die Preise für die sexuellen Dienstleistungen und kassierte die jungen Frauen ab. Das Geld für teure Autos, Kokain und teure Partys verdiente zuletzt Stephanie W. für ihn. Als Zeichen seiner Macht trug sie seinen Namen auf ihrem Körper tätowiert – im Rotlichtmilieu auch „Brandzeichen“ genannt.

Die Videobilder des Verbrechens haben ihn verfolgt: Richter Wolfgang Rosenbusch. © Quelle: Rainer Dröse

Björn F. hat Frauen erniedrigt

„Nicht die Drogen waren Auslöser der Tat, sondern Ihre Persönlichkeit, Ihr menschenverachtendes Frauenbild“, sagte der Richter zu dem Mörder. Die Schwurgerichtskammer hatte mehrere Ex-Freundinnen von Björn F. gehört. Einige litten auch noch Jahre später unter der Beziehung mit dem „Loverboy“. Einige Zeuginnen zitterten im Gerichtssaal, als sie ihren Ex auf der Anklagebank sahen. Sie schilderten aber auch einen Mann, der charmant und zuvorkommend sein konnte. Ein Mann, der lebte wie ein Jugendlicher: Mit 33 Jahren wohnte er noch mit seinen Eltern unter einem Dach, er hatte keine Berufsausbildung. Zuletzt machte er ein Praktikum als Türsteher.

Der Auslöser für den Gewaltexzess war laut Gericht seine extreme Eifersucht. Stephanie hatte sich einem Freier über das übliche Maß hinaus zugetan gezeigt. In seinem Gewaltrausch drangsalierte der 33-Jährige sein Opfer sechs Stunden als Demonstration seiner Allmacht. Die Folter habe das Gericht an die Verhörmethoden von Gestapo und Stasi erinnert, hieß es in der mündlichen Urteilsbegründung. Auch mit früheren Freundinnen sei der Täter, dem das Gericht krankhafte Kontroll- und Eifersucht attestierte, ähnlich verfahren. „Sie wollten die Frauen erniedrigen und nach Ihrem Bilde formen“, sagte Rosenbusch mit Blick auf die Anklagebank.

263 Schläge gegen den Körper der jungen Frau

Während der Videosequenz des Täters zählten die Richter 263 Hiebe mit dem Schlagstock oder der Hand auf den geschundenen Körper seines Opfers, gepaart mit unflätigen und zynischen Beschimpfungen. Angeklagt war der „Loverboy“ auch wegen Vergewaltigung. Er hatte sein Opfer, als es kaum noch bei Bewusstsein war, mit einem Knüppel penetriert. Die Kammer wertete das als „sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen“. Denn die Frau habe sich bereits in Agonie befunden, und konnte sich in keiner Weise mehr wehren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Anwalt von Björn F. stellte die Tat als Verbrechen eines Drogenabhängigen dar. Denn der 33-Jährige hatte Kokain, Amphetamine und mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Wäre die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit des Mannes beeinträchtigt gewesen, hätte das Gericht auf eine verminderte Schuldfähigkeit erkennen müssen. Und dann wäre F. eine lebenslange Freiheitsstrafe erspart geblieben.

Täter hat Gewaltexzess mit ruhiger Hand gefilmt

Doch er hatte zu gut gefilmt. Richter Rosenbusch verwies darauf, dass F. „mit ruhiger Hand“ mehr als 200 Fotos vom Tatgeschehen aufnahm und das Verbrechen mit seinem Handy filmte. Und nach der Tat habe er sich ein auf den ersten Blick schlüssiges Alibi ausgedacht – das allerdings sehr rasch in sich zusammenbrach.

„Ich töte dein Leben: Der Mord von Langreder“ lautet der Titel der Folge des Podcasts True Crime Hannover. TVN-Moderator Rolf Rosenstock begrüßt neben Redakteur Thomas Nagel im Studio auch zwei Personen von der Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel (Kobra) aus Hannover. Jörg Makel und Radostina Frevert berichten aus ihrer täglichen Arbeit mit Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden.

HAZ