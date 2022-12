﻿Forellenteich in der Wedemark: Angler bricht ins Eis ein und stürzt in zugefrorenen See

Beim Eisangeln ist am Sonnabendmorgen ein Mann in einen Forellenteich in der Wedemark gestürzt. Mithilfe von anderen Anglern konnte die Person gerettet werden. Der Mann kam wohl mit dem Schrecken und kalten Füßen davon. Feuerwehr und DLRG warnen vor dem Betreten von vermeintlich zugefrorenen Gewässern.

Eingebrochen: Beim Eisangeln an einem Forellenteich ist ein Angler in den zugefrorenen See gefallen.

Hannover/Wedemark. Schreckmoment an einem Forellenteich in der Wedemark: Am Sonnabendmorgen ist ein Angler ins Eis an einem Gewässer bei Hellendorf eingebrochen. Umstehende Fischer halfen dem Mann aus der Notsituation und konnten ihn aus der misslichen Lage befreien. Die gegen 10 Uhr hinzugerufene Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Der Angler kam wohl mit dem Schrecken und kalten Füßen davon. Nach Angaben der Feuerwehr begab sich der Mann anschließend in die heimische Badewanne.

An den Angelteichen an der Meitzer Straße findet seit einigen Tagen Eisangeln statt. Die Fischer betreten dazu den zugefrorenen See. Die andern Angler setzten ihr Hobby nach dem Schreckmoment fort. Auf seiner Facebook-Seite hatte der Betreiber der Fischzucht seit Donnerstag Bilder vom Eisangeln gepostet und angekündigt, die Eisstärke zu prüfen.

DLRG und Feuerwehr warnen vor dem Betreten von Gewässern

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatte kürzlich vor dem Betreten von öffentlichen Eisflächen gewarnt. Erst ab ab 15 Zentimetern Eisdecke könne man stehende Gewässer sicher betreten. Wie dick das die Schicht auf dem Forellenteich an der Meitzer Straße war, ist unklar.

Auch die Feuerwehr Hannover hatte kürzlich vor dem Betreten von Gewässern wie dem Maschsee gewarnt. Die Eisdecke sei noch zu dünn. "Das Eis ist absolut noch nicht tragfähig. Bei Betreten besteht akute Lebensgefahr. Wir warnen ausdrücklich davor", sagte ein Sprecher.

„In wenigen Minuten bewegungsunfähig“

In Hannover wird lediglich der Maschsee von den städtischen Behörden freigegeben. Kleinere Seen und Teiche werden nicht überwacht. Entsprechend gibt es keine sichere Auskunft darüber, ob das Eis auf den Gewässern in Hannover und Umgebung sicher zum Betreten ist.

Die Feuerwehr weist außerdem darauf hin, dass bei einem Einbrechen auf dem Eis der menschliche Körper in dem sehr kalten Wasser extrem schnell auskühlt. „Die betroffene Person ist in wenigen Minuten bewegungsunfähig und droht zu ertrinken“, sagte eine Sprecherin der Stadt Hannover. Die Stadt bittet Erwachsene, Kinder auf die Gefahren und das Verbot aufmerksam zu machen.

Damit ein Gewässer tief genug zufriert, muss es konstant Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben. Mindestens bis Sonntag soll es in der Region Hannover auch tagsüber 0 Grad haben, in der Nacht fallen die Temperaturen auf – 6 bis – 8 Grad, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. „Montag ist aber schon wieder Tauwetter“, sagt Jung.

Von Manuel Behrens und Frank Tunnat