﻿Die Leibniz-Uni plant etliche Neubauten in der Nordstadt

Erdbeobachtung, Cybersicherheit, Hochschulforschung: Die Leibniz-Universität wächst kräftig und plant Neubauten in der Nordstadt. Als Nächstes starten Bauarbeiten für das Forum Wissenschaftsreflexion.

Nordstadt. Die Leibniz-Universität treibt ihre Erweiterung in der Nordstadt kräftig voran. Aktuell gehen die Bauarbeiten für die Leibniz School of Education sichtbar dem Ende entgegen. In dem Klinkerbau mit der Adresse Im Moore 11a will die Uni im Sommer 2023 zentrale Angebote für die Lehrerausbildung zusammenfassen. Gleichzeitig kündigen sich mehrere Bauvorhaben an.