﻿Probanden mit Bauch gefragt: Doktorandin untersucht vorbeugende Wirkung von Fischöl gegen Diabetes

Wiebke Jonas aus Hannover spürt in einer Studie der Wirkung von sogenannten Omega-3-reichen Ölen bei der Diabetes-Vorbeugung von Übergewichtigen nach. Sie schreibt über das Thema ihre Doktorarbeit an der Leibniz-Universität – und sucht dafür Probanden mit Bauch.

Hannover. Wer in die Studie für die Doktorarbeit von Wiebke Jonas aufgenommen werden möchte, muss ein paar Voraussetzungen mitbringen: bauchbetontes Übergewicht, Taillenumfang bei Frauen von mindestens 88 Zentimetern sowie bei Männern von 102 Zentimetern, einen Body-Mass-Index von mehr als 28 sowie ein Alter zwischen 30 und 75 Jahren. Die 25-Jährige promoviert am Institut für Lebenswissenschaften der Leibniz-Universität Hannover und will anhand ihres Forschungsprojektes herausfinden, ob Omega-3-reiches Öl Auswirkungen auf den Glukosestoffwechsel von Übergewichtigen hat. Damit soll Prädiabetes vorgebeugt werden, einer Stoffwechselstörung, die als Vorstufe von Typ-2-Diabetes sowie als Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind in Fischöl enthalten.

Diabetes ist zur Volkskrankheit geworden

„Eigentlich habe ich Sport und Englisch für Gymnasiallehramt studiert“, sagt Jonas, die in Hemmingen zur Schule gegangen und überzeugte Hannoveranerin ist. Der Zweitprüfer, der ihre Masterarbeit zum Thema Stoffwechsel, Muskulatur und Sport gelesen hat, war allerdings Prof. Andreas Hahn, Leiter des Instituts für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Uni Hannover. „Über diesen Kontakt bin ich zu meinem Doktorarbeitsthema gekommen.“ Wiebke Jonas will immer noch Lehrerin werden. „Aber ich wollte vor einem Referendariat auch mal über den Tellerrand schauen, bevor ich auf die jungen Leute losgelassen werde.“

Das Thema Diabetes beschäftigt die Hannoveranerin, die in Linden lebt, schon länger. Zum Teil, weil sie auch in ihrem privaten Umfeld damit konfrontiert ist. „Zudem ist es eine Volkskrankheit“ – die durch Fettansammlungen am Bauch noch begünstigt werde. Depotfett im Körper sei grundsätzlich als Reserve wichtig. Das Bauchfett, sogenanntes Viszeralfett, ist aber kein passiver Energiespeicher, sondern äußerst stoffwechselaktiv. Es produziert Hormone und Substanzen, die das Immunsystem schwächen und Entzündungen fördern. So kann eine chronische Entzündung entstehen, durch die etwa Insulin nicht mehr richtig wirken kann. Auch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems werden durch zu viel Bauchumfang gefördert.

Probanden sollen ihren Lebensstil überdenken

Während der zwölfwöchigen Studie erhalten die teilnehmenden Probanden mit Bauch täglich Kapseln mit Omega-3-haltigem Öl. Die Kontrollgruppe bekommt ein Placebo. „Wir wollen dabei umfangreiche Gesundheitsparameter erfassen – Glukose- und Insulinstoffwechsel, Blutdruck, Entzündungsmarker und Gefäßfunktion“, erläutert die Doktorandin. „Natürlich sollten die Probanden auch ihren Lebensstil überdenken, eine andere Ernährung, mehr Bewegung“, betont die 25-Jährige. Die Einnahme von ungesättigten Fettsäuren in den Ölkapseln – mit vier bis acht täglich je Probandengruppe hochkonzentriert – sei eine wenig invasive Therapie und zudem nachhaltig. „Unser Öl ist nicht aus Fisch hergestellt, sondern aus Zooplankton mit einer hohen Vermehrungsrate. Eine natürlich Alternative zum Medikament.“ Im Optimalfall ein milder Weg, um gesünder zu werden.

Im September hat das Projekt begonnen, Jonas benötigt 280 Probanden, ein Zehntel hat den Weg ins Institut bereits gefunden. „Ich stelle mich auf drei vier Jahre ein, bis Studie und damit Doktorarbeit abgeschlossen sind.“ Die Hemmschwelle sei da, Menschen mit Gewichtsproblemen suchten nicht unbedingt die Öffentlichkeit. „Man muss sich schon mit seinem Körper auseinandersetzen und den Stoffwechsel beobachten.“ Wenn ein Proband bei Jonas im Institut auf die Behandlungsliege kommt, werden zunächst Bauchumfang und Pulsgeschwindigkeit gemessen, dazu wird Blut für eine Laborkontrolle abgenommen und auf Entzündungswerte untersucht.

Diabetesrisiko soll gesenkt werden

Das Ziel nach zwölf Wochen bei der Wiedervorstellung der Probanden und der Abschlussuntersuchung formuliert Jonas so: „Dass sich sowohl die Entzündungswerte im Blut als auch die Insulin- und Glukosewerte verringert haben – und damit das Diabetesrisiko gesunken ist.“ Auch wenn der erhoffte Effekt ausbleibt, weiß die 25-Jährige aber, wie es weitergeht für sie: als Lehrerin für Englisch und Sport – mit Doktortitel.

Wer sich für eine Teilnahme an der Studie interessiert, kann sich per E-Mail an jonas@nutrition.uni-hannover.de oder unter Telefon (0511) 7625931 bei Wiebke Jonas melden.

