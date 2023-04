﻿Leibniz-Uni sucht nach abhörsicherem Superschlüssel

Die Leibniz-Uni Hannover und der TÜV Nord wollen die Kommunikation sicherer machen: Es soll ein Weg gefunden werden, Datenverbindungen „abhörsicher“ zu machen – auch gegen die aufkommenden Quantencomputer. Und so kompakt, dass sich das wirtschaftlich erfolgversprechend produzieren lässt.

Besser sicher verschlüsselt: Datenströme enthalten oft persönliche oder andere sensible Informationen – die bei der Übertragung zu sichern, ist Ziel eines Forschungsprojekts in Hannover.

Forschungsprojekt in Hannover

Hannover. Die Leibniz-Universität Hannover und der TÜV Nord wollen die Kommunikation der Zukunft sicherer machen. In einem Gemeinschaftsprojekt soll ein Weg gefunden werden, die Übertragung großer Datenmengen etwa via Satellit mit Technik auf Basis der Quantenmechanik „abhörsicher“ zu machen.

Wenn etwa Autos künftig autonom fahren sollen, brauchen sie dazu auch verlässliche Datenverbindungen – und die Signale dürfen nicht manipuliert werden, müssen deshalb sicher verschlüsselt werden. Das gilt für alle sensiblen, insbesondere persönlichen Daten, von denen immer mehr digital übertragen, verarbeitet und gespeichert werden und die nicht für unbefugte sichtbar sein sollen. Und das gilt in der eigenen Privatsphäre genauso wie bei Behörden, Banken, Energieunternehmen oder Ärzten und Kliniken.

Gesucht: abhörsichere Verschlüsselung

Um diese Daten – besonders bei der Übertragung – vor fremdem Zugriff zu schützen, wird an neuen abhörsicheren Verschlüsselungsmethoden gearbeitet. Denn mit den aktuellen digitalen Verschlüsselungstechniken dürfte die Sicherheit laut Michael Kues, Leiter des Instituts für Photonik (IOP) an der Leibniz-Uni, „durch die zukünftige Rechenleistung von Quantencomputern“ bald nicht mehr gewährleistet sein.

Neue Chiffriermethode erforderlich

Die aufkommenden Quantencomputer werden alles, was heute als sicher verschlüsselt gilt und nur mit unvorstellbar hohem Aufwand an Rechenleistung und Zeit zu knacken ist, mit Leichtigkeit entschlüsseln. Daher ist eine Chiffriermethode nötig, die auch den Quantencomputern standhält. Das kann man mithilfe sogenannter Quantenlichtquellen bewerkstelligen, dabei entsprechende Schlüssel erstellen.

Ziel des Forschungsprojekts ist es laut Kues „den vollkommen sicheren Austausch von einem Schlüssel zwischen zwei Parteien“ zu ermöglichen. Die benutzte Methode beruht auf dem Prinzip der „verschränkten Photonen“, einer mit der Quantenmechanik erklärbaren Eigenschaft von Lichtteilchen und eine sehr komplizierte Materie: Für Forschung dazu gab es 2022 den Nobelpreis für Physik für drei Forscher.

Herzstück eines Quantencomputers: Die Inonenfalle, hier eine der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. © Quelle: PTB

Allerdings sind die für ein sicheres Verschlüsselungsverfahren erforderlichen Quantenlichtquellen noch zu groß, zu empfindlich, nicht massenfertigungstauglich. Gefordert sind stabilere, effizientere Quantenlichtquellen, die in großer Menge gefertigt werden können. Kues: „Unter diesem Aspekt schauen wir uns an, wie wir die Systeme am besten fabrizieren können, damit sie klein, reproduzierbar und mit geringem Aufwand fertigbar werden.“

Abhörsicher auf 1000 Kilometer

Genau das ist das wirtschaftliche Ziel des TÜV-Uni-Projekts. Der TÜV Nord gibt darum drei bis vier Jahre je 100.000 Euro dazu, um eine entsprechende Quantenlichtquelle und ein funktionsfähiges Demonstrationsmodell zu entwickeln.

Mit der neuen Technik soll eine abhörsichere Satellitenkommunikation mit einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometern möglich werden. Sobald ein Lauscher versuche, eine mit dem sogenannten OKD (Quantum-Key Distribution)-Verfahren geschützte Verbindung abzuhören, werde dies erkannt. Laut Kues wird dann der abgehörte Schlüssel verworfen und nicht zur nun vielleicht unsicheren Verschlüsselung benutzt.

Die Schlüsseltauschmethode sei auch in Glasfasernetzen am Boden einsetzbar – allerdings „aufgrund von optischen Verlusten auf einige Hundert Kilometer begrenzt“ . Die Grundlagen soll ein Doktorand erforschen, die Produktentwicklung übernimmt das TÜV-Unternehmen „Alter Technology“.

TÜV-Chef: „Schlüsseltechnologie“

Für TÜV Nord-Chef Dirk Stenkamp ist die quantensichere Übertragung großer Datenmengen via Satellit „eine Schlüsseltechnologie, um Technologiesprünge wie das autonome Fahren flächendeckend umsetzen zu können.“ Die Tochtergesellschaft TüvIT befasse sich schon heute mit Post-Quantum-Kryptographie und Zertifizierungs- und Standardisierungsverfahren dafür.

