﻿Ricklingen: Fotoausstellung zeigt Hannovers Stadtteile von ihrer schönsten Seite

Dichter Qualm

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zur Mülldeponie in Burgdorf aus

Aus zunächst ungeklärter Ursache ist am Montag auf der Mülldeponie in Burgdorf ein Feuer ausgebrochen. Bis zum Abend konnte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus acht Ortsfeuerwehren die Flammen löschen. Als Brandursache hat die Polizei defekte Lithium-Akkus ermittelt.