﻿Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt die hannoversche Fotografin Karin Powser mit dem Bundesverdienstkreuz

Die hannoversche Fotografin und Mitbegründerin des Straßenmagazins „Asphalt“, Karin Powser, wird am Montag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mit ihren Porträts von Menschen, die auf der Straße leben, habe Powser Zeitdokumente geschaffen, die den Blick auf obdachlose Menschen verändert haben, teilt das Bundespräsidialamt mit.

„Die hohe Auszeichnung ist für mich eine Genugtuung gegenüber all denjenigen, die mich schon in der Hölle sahen“: Die Fotografin und ehemalige Obdachlose Karin Powser erhält das Bundesverdienstkreuz.

Hannover. Da ist dieses Foto von der völlig verdreckten Straße, auf der zwei obdachlose Männer sich niedergelassen haben. Neben ausgedrückten Zigarettenstummeln haben sie ihren Platz gefunden, direkt auf dem kalten Steinboden. Müll liegt herum, eine leere Bierdose, eine Flasche Bier. Der eine Mann hat seinen Kopf in den Schoß des anderen gebettet, der andere fuchtelt mit einem Hut herum. Die beiden haben offenbar Spaß. Inmitten des Elends ist es der Fotografin gelungen, einen Ausdruck von Lebensfreude einzufangen, vom Schriftzug „fröhlich“ auf einem Werbeplakat konterkariert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oder jener Berber mit wettergegerbtem Gesicht und völlig kaputten Händen. Ganz offen vertrauensvoll, wirkt der Blick, mit dem er in die Kamera schaut. Das ist bemerkenswert, denn viele Obdachlose auf der Straße wollen nicht beobachtet, erkannt – und schon gar nicht fotografisch festgehalten werden.

Zeigt das Leben der Menschen auf der Straße: Karin Powser hier mit einer Fotografie von 1993. © Quelle: Karin Powser

Der hannoverschen Fotografin Karin Powser aber gelingt es seit vielen Jahren, den Menschen auf der Straße nahezukommen und ihr Leben mit ihrer Kamera auf eine besonders unverstellte Art und Weise einzufangen. Ihre Fotos zeigen das Leben dieser Menschen: Männer und Frauen, die unter Pappkartons schlafen, die ihre Trinkgelage feiern, die zusammen essen oder allein im Dreck liegen. Am Montag, 5. Dezember, wird Powser für ihre Arbeit in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Mit ihren Porträts von Menschen, die auf der Straße leben, habe die Fotografin Zeitdokumente geschaffen, die den Blick auf obdachlose Menschen verändert hätten, teilte das Bundespräsidialamt mit. 15 Menschen werden an diesem Montag für ihren gesellschaftlichen Einsatz geehrt. Thema ist diesmal: „Menschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Asphalt“-Geschäftsführer: „Niemand hat diesen Orden mehr verdient“

„Wow, was für eine Nachricht! Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, im Volksmund auch das Bundesverdienstkreuz genannt, für unsere Karin Powser!“, freut sich Georg Rinke, Geschäftsführer des Straßenmagazins „Asphalt“. Die mittlerweile 74-jährige Powser ist Mitbegründerin und immer noch Kolumnistin des Straßenmagazins „Asphalt“. „Ich kenne niemanden, der diesen Orden mehr verdient hat!“, sagt Rinke. Für sie sei die Auszeichnung völlig überraschend gekommen. „Bin jetzt immer noch total durch den Wind“, sagt Powser selbst. Wegen ihrer 13 Jahre langen schweren Krankheit und Sprechschwierigkeiten habe sie sich erst dem Stress gar nicht aussetzen wollen hinzufahren, obwohl es ihr trotz all dem relativ gut gehe. Nachdem Georg Rinke sie überredet habe, fahre sie doch und hoffe, dass ihr und ihren Begleitern keine Klebe-Aktivisten dazwischen kämen. Aufgeregt ist die 74-Jährige nicht: Sie sei 1999 im Schloss Bellevue zum Jahresempfang bei Roman Herzog gewesen und wisse, wie das Ganze in etwa ablaufe, sagt sie cool.

Powser hat viele Jahrzehnte als Fotografin für „Asphalt“ gearbeitet. Dass sie den Menschen auf der Straße so nahekommen konnte, hat sicher auch damit zu tun, dass sie selbst 13 Jahre – von 1971 bis 1984 – auf der Straße lebte. Die 1948 als Kind einer Prostituierten geborene Frau, die in Kinderheimen und bei Pflegefamilien aufwuchs, kannte viele der Menschen, die sie fotografierte, kannte das Leben, das sie führten, genau. Auf ihrem eigenen Weg ins gesellschaftliche Abseits hatte sie kaum eine Station ausgelassen: Gefängnis, Psychiatrie, Trinkerheilanstalt und Frauennotunterkunft. Die zugigen Ecken in der Passerelle, die Bänke am Leineufer boten auch ihr Platz zum Schlafen, auch ihr Alltag drehte sich um die Beschaffung von Medikamenten und Bier. Auch jetzt noch, anlässlich der Ehrung, blickt sie zurück. „Die hohe Auszeichnung ist für mich eine Genugtuung gegenüber all denjenigen, die mich schon in der Hölle sahen“, sagt sie.

Ausstellungen in ganz Deutschland

Später, nachdem sie den Ausstieg geschafft hatte, wurden ihre großformatigen Bilder in ganz Deutschland ausgestellt, gewannen internationale Preise. 1985 erschien im Rowohlt Verlag das Buch von Christine Swientek „Das trostlose Leben der Karin P. – Geschichte einer Pennerin“. „Pennerin“, so nannte auch Powser sich selbst. „Fotografie ist Hilfe zur Selbsthilfe“, hat Powser einmal über ihre Einstellung zu ihrer Arbeit gesagt. Sie nutzte ihre Bilder auch, um Missstände zu dokumentieren. Aber sie sind in der Art und Weise, wie sie das Leben auf der Straße dokumentieren und mit der Alltags- und Konsumwelt der Gesellschaft konfrontieren, eben auch Kunst.

Ausgezeichnet: Für ihr Foto „Wohnkomfort im neuen Stil“ erhält Karin Powser 2008 den International Street Paper Award. © Quelle: Karin Powser

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für ihr Foto „Wohnkomfort im neuen Stil“ beispielsweise wurde Powser 2008 mit dem International Street Paper Award ausgezeichnet. Es zeigt einen Obdachlosen, der ohne jeden Schutz – wie Decke, Pappkarton oder Schlafsack – auf der Straße im Schmutz liegt. Über ihm auf einem Werbeplakat werden unter anderem die neuesten Tagesdecken angepriesen.

Darüber hinaus hat sich die 74-Jährige lange Zeit im Kontaktladen Mecki des Diakonischen Werks Hannover ehrenamtlich für Obdachlose engagiert.