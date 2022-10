﻿„GER many are one“ zeigt die vielen Gesichter des deutschen Spitzensports

„GER many are one“ heißt das Buch von Fotograf Micha Neugebauer und Autor Wolf Schmidt. Die Porträts von deutschen Spitzensportlern mit internationalen Wurzeln sind jetzt erstmals in Hannover zu sehen – in den neuen Hainhölzer Höfen.

Hannover. Drei Tage gehören die Wände in Hannovers neuem Kunstort seinen Bildern: Von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, zeigt Fotograf Micha Neugebauer (53) beeindruckende Porträts deutscher Spitzensportler. Autor Wolf Schmidt (52) liefert die Texte dazu, außerdem Filmmaterial, das die Arbeit dokumentiert. „Ein toller Ort, eine wunderbare Kulisse“, sagt Neugebauer über die Hainhölzer Höfe, eine charmante alte Industriehalle, die Inhaber und Fotograf Olaf Hauschulz seit Kurzem der Öffentlichkeit zugänglich macht. „Wir wollten die Bilder endlich auch mal in der Heimat zeigen.“

Das „GER“-Projekt hat schon einige Stationen hinter sich, unter anderem das Deutsche Sport- und Olympia-Museum in Köln. Zuletzt bei den European Championships in München, wo Neugebauer die Werke in kleinen Formaten in einem der „Creative Rooms“ zeigte. „Das war ein Überseecontainer, den wir abgeschliffen und mit Goldfarbe grundiert haben“, erzählt Neugebauer. „Der Andrang hat völlig den Rahmen gesprengt.“

Teamarbeit: Wolf Schmidt (links) und Fotograf Micha Neugebauer haben „GER many are one“ herausgebracht (Edition Bildperlen, 276 Seiten, 40 Euro). © Quelle: Elena Otto

Denn das Hannover-Duo hat ein Thema aufgegriffen, das am Puls der Zeit ist. Neugebauer (die GAF zeigte 2019 seine Langzeitstudie des Judoka Dimitri Peters) erinnert sich an den Moment: Weitspringerin Malaika Mihambo (28) stand bei einem Wettkampf auf dem Podest. "Wenn sie die Nationalhymne spielen, ist alles schön", grübelte er über den Alltag der Leichtathletin, deren Vater von der Insel Sansibar stammt. Am nächsten Morgen in der S-Bahn aber müsse die Spitzensportlerin wegen ihrer Hautfarbe mit Anfeindungen rechnen.

Rassismus im Sport – und im Alltag

Neugebauer und Schmidt befassten sich mit dem Thema, recherchierten, trafen Sportlerinnen und Sportler beim Training, bei Turnieren. „Es war ein persönlicher Lernprozess“, sagt der 53-Jährige, „man reflektiert, was man für selbstverständlich hielt“. Warum Rassismus im Sport? „Sport erreicht alle Menschen, egal welches Alter oder welche Bildungsschicht. Sport ist Unterhaltung, man jubelt den Menschen für ihre Leistungen zu.“ Der ideale Ansatzpunkt: „Wir wollten am Spitzensport zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist.“

Kraftpaket: Die Autoren begleiteten Turner Andreas Toba beim Training nach einer Verletzung. © Quelle: Micha Neugebauer

Auch einige Menschen aus der Stadt sind Teil der Ausstellung: Turner Andreas Toba (32), dessen Familie aus Rumänien kam. 400-Meter-Läuferin Ruth Sophie Spelmeyer-Preuß (32), die deutsch-argentinisch ist. Und Judoka Christina Faber (22), deren Mutter aus der Dominikanischen Republik stammt. „GER many are one“ hat eine Botschaft. Wir sind viele. Und wir sind eins.

Eröffnung am 14. Oktober um 19 Uhr in den Hainhölzer Höfen (Helmkestraße 5b), die Laudatio hält Fotografie-Professor Rolf Nobel. 15. und 16. Oktober von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

