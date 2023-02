Während der Schulzeit gibt es für Schülerinnen und Schüler meist mehr zu lernen als Mathematik oder Geschichte. Doch was kann das alles sein? Nehmen Sie an unserer Umfrage Teil – und gewinnen Sie ein Tablet inklusive digitalem HAZ-Abo.

Was haben Sie in der Schule fürs Leben gelernt?

Hannover. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir, heißt es. Gerne zitieren nicht nur Lehrerinnen und Lehrer diesen Satz des römischen Philosophen Seneca. Aber was heißt das eigentlich – für das Leben lernen? In der Schule gibt es doch vor allem Fächer wie Mathematik, Physik, Englisch, Politik. Was haben Sie aus der Schulzeit mitgenommen, das Ihnen heute noch hilft – oder Sie immer noch beschäftigt? Wir möchten Ihre Anekdoten hören. Dazu können Sie ganz leicht an unserer Umfrage teilnehmen. So sichern Sie sich auch noch die Gewinnchance auf ein HAZ-Bundle – also ein neues Tablet und ein HAZ-Digital-Abo.

