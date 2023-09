﻿Freispruch für Frank Hanebuth: Gericht in Spanien findet keine Beweise

Hannover. Hannovers Ex-Rockerboss Frank Hanebuth ist im Prozess in Spanien offenbar freigesprochen worden. Wie die „Mallorca Zeitung“ meldet, sahen die Richter des Nationalen Gerichtshofs keine Beweise für das Vorliegen einer kriminellen Vereinigung.

Freispruch für Frank Hanebuth

Der Prozess gegen den ehemaligen Chef der hannoverschen Hells Angels hatte im Januar begonnen. Hanebuth sowie ingesamt 48 weitere Angeklagte mussten sich in Madrid wegen einer Reihe an Delikten in Zusammenhang mit den Hells Angels von Mallorca verantworten. Es ging um Entführung, Erpressung, Zwangsprostitution und gutes Dutzend weitere Straftatbestände.

Die Staatsanwaltschaft warf Hanebuth vor, zwischen 2009 und 2013 der Kopf einer Bande auf Mallorca gewesen zu sein. Sie legte ihm Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitz zur Last. Die Verteidigung hatte Freispruch für Hanebuth gefordert. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen zwölf Jahre Haft für den Rockerchef gefordert.

Urteil zehn Jahre nach Razzia auf Mallorca

Die Vorwürfe fußen auf Erkenntnissen der spanischen Polizei, die rund zehn Jahre alt sind. Im Sommer 2013 hatten die Ermittler bei der Operation „Casablanca“ zugeschlagen und Hanebuth sowie zahlreiche weitere Beschuldigte auf Mallorca festgenommen.

Nach zwei Jahren in spanischer U-Haft erklärte Hanebuth, dass an den Vorwürfen nichts dran sei und er im anstehenden Prozess alles richtigstellen würde.

32 weitere Beschuldigte wurden wegen krimineller Aktivitäten zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

