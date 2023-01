﻿Steintor-König, Höllenengel, Häftling: Wie Frank Hanebuth wurde, was er ist – die ganze Geschichte

Frank Hanebuth steht zurzeit in Spanien vor Gericht. Der Rockerboss startete seine Karriere in den Neunzigerjahren in Hannovers Steintorviertel und stieg zu einem der einflussreichsten Mitglieder der Hells Angels in Deutschland auf. Das ist seine Geschichte.

Hannover. Frank Hanebuth und die Hells Angels sind untrennbar mit Hannover verknüpft. Seit den Neunzigerjahren ist „der Lange“, wie der Rockerboss wegen seiner Größe von fast zwei Metern genannt wird, eine feste Größe am Steintorviertel. Mutmaßliche Prostitution, Verbrechen, polizeiliche Ermittlungen: Viele Geschichten ranken sich um den mittlerweile 58-Jährigen und die Höllenengel. Aktuell müssen Hanebuth und 48 weitere Rocker sich in Spanien vor Gericht verantworten. Ein Überblick der Geschichte der Hells Angels:

Frank Hanebuth: Aufstieg zum „Steintorkönig“

Frank Hanebuth, geboren 1964 in Garbsen, stammt aus einer bürgerlichen Familie: der Vater Berufsschuldirektor, die Mutter Chefsekretärin. Der Sohn sollte Zimmermann werden – doch seit seiner Jugend ist „der Lange“ im Rotlichtviertel am Steintor unterwegs. Dort mausert er sich zum Kiezkönig und hat die Szene fest im Griff. Mit stattlicher Figur und Profi-Karriere als Schwergewichtsboxer in den Neunzigerjahren ist Hanebuth eine imposante Erscheinung. Auch sein erwachsener Sohn ist Profi-Boxer. Im Juli 2017 heiratet der Rockerboss seine Partnerin Anne Sarah Naumann in der Wedemark. Sie ist Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft des Waldkater-Biergartens in Langenhagen.

Hanebuth startet 1995 beim damals größten deutschen Motorradclub Bones MC. Er steigt zum Präsidenten des sogenannten Chapters auf und betreibt unter anderem Bordelle am Steintor. Der Einfluss wächst. Er sucht mehr und mehr die Nähe zu den Hells Angels, 1999 betreibt er maßgeblich den Anschluss der Bones an den internationalen Motorrad- und Rockerclub. Rund 440 Mitglieder und 13 Chapter wechseln über Nacht das Lager. Als Präsident des Hells-Angels-Charters Hannover gehört Hanebuth zu den einflussreichsten Mitgliedern im deutschen Raum.

1997: Frank Hanebuth (re.) bei der Eröffnung seines Universum-Boxstalls in Berenbostel. © Quelle: Stefan Arend (Archiv)

Die Hells Angels in Hannover

Abgesehen vom aktuellen Prozess in Spanien fand erst im November 2022 am Landgericht Hannover die Berufung rund um eine Attacke auf einen Werkstattbesitzer in Langenhagen statt. Hanebuth war zur Unterstützung dabei, als der Hauptangeklagte 2018 auf das Opfer einschlug. Alle Beschuldigten sind Rocker. Angeblich ging es um 2500 Euro Schutzgeld. In erster Instanz gab es Geldstrafen, das wiederholte sich im Berufungsverfahren. Seine höchste Strafe mit dreieinhalb Jahren Knast kassierte Hanebuth allerdings schon in jungen Jahren, nachdem er 1999 einem Hells-Angels-Kumpel das halbe Gesicht zertrümmert hatte.

Rocker-Boss als „Befrieder“ des Steintors

Die Neunzigerjahre im Steintorviertel waren geprägt von Rotlichtszene und Kriminalität. Zwischen Kosovaren, Albanern, Russen und Bulgaren herrschte regelrecht Krieg. Von 1994 bis 1997 wurden fünf Menschen erschossen. Als schließlich drei Kurden am 14. August 1997 zwei Albaner in einem Eiscafé ermordeten, schalteten sich die Behörden ein. Zum damaligen Zeitpunkt war Hanebuth auch schon aktiv, erst mit den Bones und dann mit den Hells Angels brachte er Ruhe ins Steintorviertel – zumindest von außen betrachtet.

Noch heute gibt es viele Menschen in Hannover, die die Vergangenheit verklären und den Rockerboss als „Befrieder“ des Steintors ansehen. „Natürlich hat er Ordnung geschaffen – aber eine Ordnung im Bereich der Kriminalität, im Bereich Erpressung“, kommentierte das Ende Dezember der damalige Polizeipräsident Hans-Dieter Klosa. „Das kann man in einem Rechtsstaat nicht als Ordnungsfaktor anerkennen.“ Klosa schickte schwer bewaffnete Beamte ins Quartier, außerdem kam eine Wache am Marstall. Im September 2011 kündigt Hanebuth überraschend seinen Rückzug vom Steintor an, auch seine Sicherheitsleute von den Türen der Klubs verschwinden.

Kiezkönig Frank Hanebuth schlägt 2010 den Gong am Boxring beim Steintorfest. © Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Der Bones-Beitritt 1999 ist die Geburtsstunde der Hells Angels Hannover. Der Schritt festigt ihre Machtposition im Steintorviertel. In den folgenden zehn Jahren bauen die Höllenengel den Kiez zu einer Partymeile um. Gleichzeitig geraten die Höllenengel immer wieder in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Besonders heikel wird die Lage 2012, als ein Ex-Mitglied Hanebuth des Auftragsmords beschuldigt. Die Leiche sei in Kiel einbetoniert worden. Bei der folgenden Razzia seilte sich sogar die Anti-Terror-Einheit GSG 9 aus einem Hubschrauber an seiner Privatadresse in Bissendorf-Wietze ab und erschoss einen Hund. Gewichtige Beweise stellten die Ermittler aber nie sicher, die Untersuchungen wurden eingestellt.

Hells Angels und Bandidos: der „Rockerfrieden“ von Hannover

Wegen Gebietsstreitigkeiten gibt es bundesweit immer wieder blutige Konfrontationen zwischen den Hells Angels und dem rivalisierenden Rockerclub Bandidos- teils mit Toten. Auf Übergriffe folgen Gegenschläge. 2008 stehen zwei Bandidos vor Gericht, weil sie in Ibbenbüren einen Hells Angel erschossen hatten. Am ersten Prozesstag kommt es zur Schlägerei zwischen etwa 40 Rockern. Auch in Hannover müssen sich 2009 mehrere Höllenengel verantworten, weil sie drei Jahre zuvor bei Bremen Bandidos-Mitglieder überfielen. Elf der 14 Angeklagten erhalten Bewährungsstrafen, drei gehen ins Gefängnis.

Äußerst medienwirksam inszenieren sich 2010 schließlich die beiden Rockerbosse Frank Hanebuth und Peter Maczollek, Bandidos-Chef in Europa, und verkünden den „Rockerfrieden“. Der berühmte Handschlag fand in der Kanzlei von Hanebuths Anwalt und Freund Götz von Fromberg in Hannover statt. In der Vergangenheit habe es „schwer gescheppert“, sagte Hanebuth damals, „wir haben nicht miteinander geredet.“ Beide Rockerbosse verkündeten eine friedliche Koexistenz beider Clubs und gegenseitigen Respekt.

Selbstauflösung der Höllenengel

Als die Hells Angels bundesweit mehr und mehr ins Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden geraten, trifft es auch das Charter in Hannover. Am 20. Juni 2012 votiert der Niedersächsische Landtag einstimmig für die Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen Rockergruppen im ganzen Land. Nur acht Tage später verkündet das Hells-Angels-Charter Hannover selbst seine Auflösung. Hintergrund war nicht zuletzt die Razzia mit GSG-9-Beteiligung. „Ich bin und bleibe Hells Angel“, sagte Hanebuth damals und kündigte an, sich nie wieder einem Klub anschließen zu wollen.

Festnahme: Im Sommer 2013 kommt Frank Hanebuth in Spanien in Untersuchungshaft. © Quelle: Montserrat T Diez/dpa (Archiv)

Verlagerung der Geschäfte nach Mallorca

„Der Lange“ geht nach Mallorca und gründet dort einen Ableger der Hells Angels. Die Verbundenheit zur Insel drückt auch ein Tattoo auf seinem linken Unterschenkel aus. Außerdem plant Hanebuth die Eröffnung eines Gastronomiebetriebes und überlegt zwischenzeitlich ziemlich konkret, seine damals noch Lebensgefährtin und seinen Sohn nachzuholen. Doch die spanischen Ermittlungsbehörden sind ihm auf der Spur.

Im Sommer 2013 schlägt die Polizei zu, auf Mallorca gibt es diverse Durchsuchungen bei Hells Angels. Den Rockern werden Drogen- und Menschenhandel, Geldwäsche und Waffengeschäfte vorgeworfen, Hanebuth gilt laut spanischen Behörden als Drahtzieher der Gruppe. Im Juli kommt er deshalb in Untersuchungshaft im andalusischen Cádiz. Gute zwei Jahre verbringt Hanebuth dort. 2016 kommt er unter Auflagen frei, ein Jahr später darf er gegen Kaution nach Deutschland zurückkehren.

Der Prozess in Spanien

Am Ende wird die spanische Justiz fast zehn Jahre brauchen, um den Rockerboss vor Gericht zu stellen. Seit Mitte Januar läuft der Prozess vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid. Die Vorwürfe gegen ihn und weitere 48 Hells Angels Angehörige lauten unter anderem Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, Zwangsprostitution, Erpressung und Bedrohung. 29 schwere Straftaten werden dem 58-Jährigen zur Last gelegt. Für den ehemaligen Hells-Angels-Chef geht es um viel: Die spanische Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre Gefängnis – doch Hanenbuth zeigt sich zum Auftakt entspannt.

Macht und Einfluss der Angels bis heute

Im Sommer 2016 gründen ehemalige Mitglieder der hannoverschen Hells Angels ohne ihren einstigen Boss das neue Charter „Hells Angels North Gate“. Als Hanebuth zu seinem Geburtstag im September aus Spanien nach Hannover reisen darf, bekommt er noch am Flughafen die Kutte mit dem Aufnäher „President“ überreicht. Seither hat er auch wieder offiziell das Sagen in dem Ortsverein.

Die typischen Insignien: Frank Hanebuth feiert im November 2019 auf dem Gelände der FKK Villa mit 1000 Rockern das 20-jährige Bestehen der Hells Angels Hannover. © Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Selbst die Abwesenheit am Steintor währt nicht lange. Im Juni 2018 eröffnet Hanebuth die „Biker’s Bar“ an der Scholvinstraße. Damit sind auch die Hells Angels zurück: Klare Insignien fehlen zwar, aber es gibt „Support Wear“ (Unterstützerkluft) mit der Zahlenkombination 8 und 1, die für die entsprechenden Buchstaben im Alphabet stehen und Hells Angels bedeuten. Außerdem feiern die hannoverschen Höllenengel mit 1000 Rockern im November 2019 ihr 20-jähriges Jubiläum in der FKK-Villa am Tönniesberg. Am selben Ort hielten die Hells Angels bereits 2008 ihr Europa-Treffen ab.

Gleichzeitig versucht Hanebuth in jüngster Zeit, sich neu aufzustellen – mit Immobilien. Aus den Bordellen und Clubs im Rotlichtviertel am Steintor sollen Studentenwohnungen werden. Auch die für den Rocker-Club essenzielle „Sansibar“ wurde für das Bauvorhaben vorübergehend geschlossen.