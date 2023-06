﻿Restaurant „Schorse“ im Landtag: Ein Fest für Freunde der französischen Küche

Hannover. Einmal saß ich mit drei Freunden im Pariser Bistro „Aux Lyonnais“. Auf dem Menü standen knapp zwanzig Gerichte, eines davon verlockender als das andere. Als der Kellner schließlich an den Tisch kam, übernahm plötzlich der sichtlich hungrige Koch in unserer Runde das Wort: „Den Salat nehmen wir nicht, alles andere darf gerne in zwei, drei Etappen kommen“, sagte er und gab dem verdutzten Kellner die Speisekarte zurück …

Ähnlich ergeht es mir, als ich beim zweiten Besuch das Menü im „Schorse“ im Leineschloss aufschlage: Ich will ausnahmslos alles bestellen. Da stehen plötzlich Gerichte wie „ganze Artischocke mit Safranmayonnaise“ oder „Boudin Noir – Blutwurst mit Äpfeln, Zwiebeln und Kartoffelpüree“ auf der Speisekarte. Es gibt Schnecken, Froschschenkel oder Kalbskopf – was ist hier in den vergangenen Wochen passiert?

Stilecht mit Servierwagen: Küchenchef Maik Neumann präsentiert seine "Poulet", serviert in zwei Gängen. © Quelle: Katrin Kutter

Einerseits ist hier seit Anfang des Jahres Maik Neumann als neuer Küchenchef beschäftigt. „Französische Küche“ hat sich der Koch mit renommierten Stationen im Lebenslauf auf die Fahne geschrieben. Eine tolle Idee und sicher eine Nische in Hannover. Andererseits haute mich der erste Besuch Anfang März nicht richtig aus den Latschen. Das Menü war noch wesentlich verhaltener in seiner Ausrichtung, die Qualität durchwachsen. Neumann stand schon am Herd, aber man habe sich damals in einem sanften Übergang zum jetzigen Konzept befunden, erklärt die aufmerksame Gastgeberin und Sommeliére Luise Volkert.

Enttäuschender erster Besuch

Und wie es mit Übergängen so ist, sie sind selten wirklich attraktiv und ausgereift. Das Chateaubriand (38 Euro pro Person), ein doppeltes Rinderfilet, wird Anfang März am Tisch recht unelegant in zwei Hälften geteilt. Das Fleisch stammt aus Neuseeland, weise „also nicht die beste CO2 -Bilanz auf, aber es sei die beste Qualität, die man bekommen konnte“, wird mir erklärt. Hoffentlich stimmt das nicht, denn das Fleisch ist gut, aber sicher nicht herausragend. Der leichtflüssigen Zwiebelsoße fehlt es an Tiefe und Finesse. Gut sind die Rahm-Schwarzwurzel oder die Gratin-Kartoffeln, aber das „Schorse“ bleibt küchentechnisch unter seinem Niveau, auch bei den Vorspeisen: Die pfefferlastige Kalbspastete (16 Euro) hat einen trockenen Kern aus Kalbsbries. Die Cumberland-Soße ist fruchtsäuerlich und pikant, was sich mit dem Pfeffer sticht. Die Saiblingsgalantine (14 Euro) mit Kabeljau und Dill ist trocken und krümelig.

Beide Vorspeisen wurden auf einem Beistellwagen serviert, das ist englischer Service und eine zweite Nische im „Schorse“. Ein echtes Highlight obendrein. Zu lange wurde Raubbau am Restaurantfach betrieben, das Berufsbild mit zahllosen Zusatzqualifikationen von Wasser- über Tee- bis hin zu Milch- oder Fleischsommeliers ausgehöhlt, bis Servicekräfte nichts mehr weiter waren als Tellertaxis. Dem alten Handwerk und der Profession auf diese wieder mehr Raum zu geben, ist eine echte Freude. Es fördert die Kommunikation, hat Stil und gibt Servicekräften hoffentlich ein Stück mehr vom Selbstwert zurück, den sie brauchen. Hinzu kommt im „Schorse“ das elegant-legere Flair oder die gute Weinauswahl von Luise Volkert, die besonders beim zweiten Besuch zur Geltung kommt.

In guter Nachbarschaft: Das Schorse und das frisch gekürte Sternerestaurant Votum sind beide im Sockelgeschoss des Landtags an der Leine zu finden. © Quelle: Katrin Kutter

Zum Kalbskopf Tête de veau (24 Euro) serviert sie etwa eine Weißwein-Cuvée aus dem Languedoc (2020, Domaine La Grange, Glas 5,50 Euro), die mit Frische und Kraft dem hohen Fettanteil und viel gelierten Binde- und Muskelgewebe des Fleischteils Paroli bietet. Würzige Liebstöckel-Gremolata (anstelle der klassischen Sauce Gribiche) erweitert das Würzspektrum, tournierte, wachsweiche Kartoffeln sorgen für Schmelz. Das Fleisch ließe sich vielleicht noch etwas saftiger und salzsatter garen, aber wer sich an dieses Gericht in dieser Kombination traut – denn es ist ein rustikaler Genuss – erlebt einen tollen Moment.

Im Übergang

Tiefe, Kraft und Finesse hat auch die kräftige „Fischsuppe à la Schorse“ (14 Euro), eine Bouillabaisse, serviert mit Sauce Rouille, die durch den zurückhaltenden Einsatz von Knoblauch dem Safran mehr Raum lässt. Exzellent sind auch die Froschschenkel mit luftiger Bärlauchsoße und Spargel, die Teil des Spargelmenüs sind. Den Preis erfahre ich leider nicht. Erst am Folgetag sehe ich, dass der Gang nicht berechnet wurde – eine Einladung? Wenn ja, hätte ich sie natürlich nicht angenommen.

Verbesserungswürdig ist beim zweiten Besuch lediglich das geschmacklich gute, aber in der Konsistenz schwammig-krisselige Hechtklößchen (24 Euro) mit Krustentiersoße und Spinat. Ein Gericht, das auch in Südwestdeutschland gerne serviert wird und in Lyon als „Quenelle de brochet à la lyonnaise avec Sauce Nantua“ große Beliebtheit genießt, auch weil man sich darauf versteht, das Klößchen mit luftig-dichter, saftiger Textur schrappte an den sieben Punkten entlang, der zweite war ohne Frage eine Neun, das ergibt im Durchschnitt acht Punkte – das ist aber nur ein Übergang, davon bin ich überzeugt.

Fazit: Hat in Hannover lange gefehlt: Französische Küche, die sich traut, französisch zu sein. Gesamt 8/10 (Küche 8, Service 8, Flair 9)

Kontakt: Schorse im Leineschloss

Hannah-Arendt-Platz 1

30159 Hannover

Telefon: (0511) 30302411 Mail: info@leineschloss.de

Internet: www.schorse-im-leineschloss.de

Öffnungszeiten: Mo, 12:00 bis 14:30 Uhr,

Di. bis Sa., 12.00 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Besucht am: 1. März und 7. Mai 2023

