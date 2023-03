﻿Passagierin stirbt in Langenhagen bei Unfall mit Lkw: Busfahrer verurteilt

Hannover/Langenhagen. Urteil nach mehr als anderthalb Jahren: Das Amtsgericht Hannover hat den Busfahrer, der im August 2021 in Langenhagen mit einer Sattelzugmaschine kollidierte, wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung für schuldig befunden. Bei dem Unfall wurde eine Passagierin (✝29) aus dem Linienbus geschleudert, sie starb noch am Einsatzort. 15 weitere Insassen des Fahrzeugs wurden damals an der Kreuzung von Vinnhorster Straße und Brinker Straße teils verletzt. Der Verurteilte ist verschollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da der 46-Jährige für die Justiz nicht aufzufinden ist, aber anwaltlich vertreten wird, erließ das Amtsgericht nun Strafbefehl gegen den Mann. Der Busfahrer wurde bereits am 6. Februar zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich verhängte das Schöffengericht eine Fahrerlaubnissperre von zwei Jahren. „Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig“, sagt Sprecherin Heike Brodthage. Die Anklage stammte bereits vom 23. September 2021.

Völlig verformt: Der Lkw prallte in die linke Seite des Busses, die 29-Jährige wurde auf der anderen Seite durch ein Fenster geschleudert. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Passagierin durch Seitenfenster geschleudert

Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass der 46-Jährige am 9. August 2021 aus der Brinker Straße kam und dem Lkw-Fahrer die Vorfahrt nahm. Der damals 45-Jährige war auf der Vinnhorster Straße unterwegs und rammte bei voller Fahrt die rechte Seite des mit 16 Passieren besetzten Linienbusses. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine 29-Jährige, die im Bus stand, auf der gegenüberliegenden Seite durch ein Fenster geschleudert. Die junge Frau prallte auf den Asphalt auf und erlag dort ihren Verletzungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Unter den drei Schwerverletzten war ein vierjähriges Kind, das per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Üstra bezeichnete die folgenschwere Kollision als „einen schwarzen Tag für den Nahverkehr in Hannover“. Auf dem Abschnitt der Vinnhorster Straße gilt Tempo 70, die Ampelanlage war seit zwei Tagen defekt. Die Schilder wiesen jedoch aus, dass der Fahrer der Linie 480 in dem Fall hätte warten müssen. Im Anschluss brach eine politische Debatte aus, ob der tödliche Zusammenstoß hätte vermieden werden können, weil das System immer wieder störungsbedingt ausfiel.