Frau vergisst Koffer mit Schmuck in Kröpcke-Aufzug – und hofft auf ehrliche Finder

Hannover. Der Schock ist ihr noch immer anzumerken: Eine 80-Jährige hat in einem Aufzug am Kröpcke ihren Koffer zurückgelassen. Um das Gepäckstück an sich geht es der Garbsenerin nicht so sehr, aber um dessen Inhalt. Denn im Koffer hatte die Senioren unter anderem wertvoller Schmuck. Seit fast zwei Monaten versucht die Frau, die lieber anonym bleiben möchte, ihren Verlust zurückzubekommen – auf nahezu allen Wegen. Sie hofft auf ehrliche Finderinnen oder Finder.

Das ist passiert: Mit einer Stadtbahn der Linie 4 machte sich die Garbsenerin am Freitag, 10. Februar, von ihrem Zuhause auf den Weg auf einen Wochenendausflug nach Altwarmbüchen. Mit dabei: ihr schwarzer und mittelgroßer Hartschalenkoffer. Darin: wertvoller Schmuck, Medikamente und eine braun-gemusterte Kombination aus Rock und Blazer sowie zwei teure Kaschmirpullover.

Frau vergisst Koffer in Eile

Am Kröpcke musste die 80-Jährige gegen 14.30 Uhr in eine Stadtbahn der Linie 3 umsteigen. Dazu nahm sie den Lift, um vom Ankunftsgleis eine Etage höher zu fahren. „Der Aufzug war sehr voll“, sagt sie. „Mit einer Person in einem großen Rollstuhl, zwei jungen Frauen samt Kinderwagen und einer Frau mit drei Kindern.“

Als der Aufzug am Gleis der Linie 3, 7 und 9 hielt, geriet die Garbsenerin in Eile – denn ihre Stadtbahn der Linie 3 war schon eingefahren. Die 80-Jährige rannte los. Mit ihrer Handtasche und einem Beutel, aber ohne ihren Koffer. „Als ich in der Bahn saß und die Richtung Hauptbahnhof fuhr, traf mich der Schock“, sagt sie.

Hatte eine junge Frau den Koffer?

Kurz darauf sah es so aus, als würde die Frau ihr Gepäckstück noch wiederbekommen: Die 80-Jährige stieg umgehend am Hauptbahnhof aus und erkundigte sich bei einem Üstra-Mitarbeiter. Der fand heraus, dass sich eine junge Frau gemeldet hatte, wohin sie einen aufgefundenen Koffer bringen können. „Danach verliert sich allerdings die Spur“, sagt die Garbsenerin.

Seitdem sind fast zwei Monate, zahlreichen Anfragen beim Üstra-Fundbüro und eine Anzeige bei der Polizei vergangen – bislang vergeblich. Die Garbsenerin hat aber noch Hoffnung. „Vielleicht hat die junge Frau, die sich wegen des Koffers gemeldet hat, ihn mit nach Hause genommen und ihn dort vergessen.“ Die 80-Jährige verspricht „eine hohe Belohnung“, wenn sich die Finderin oder der Finder doch noch meldet und das Gepäckstück samt Inhalt zurückgibt. „Das verfolgt mich seit Wochen“, sagt die Seniorin.

Wer den Koffer der 80-Jährigen findet, möge ihn im Fundbüro der Üstra, Nordmannpassage 6, abgeben.