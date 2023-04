Gründershow bei VOX

Erfinderinnen aus Hannover: Stefanie Fischer (links) und Nina Sommer präsentieren bei der „Höhle der Löwen“ ihren Kindertrage-Rucksack. Der kleine Levin hilft dabei. Ausgestrahlt wird die Sendung am 1. Mai um 20.15 Uhr bei VOX.

Eltern hören das von den Kindern häufig: „Ich kann nicht mehr, ich will auf den Arm!“ Nina Sommer und Stefanie Fischer aus der Region haben daher den Tragerucksack „HOMB“ erfunden und stellen ihn am 1. Mai in der „Höhle der Löwen“ vor.

Mirjana Cvjetković WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket