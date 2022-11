﻿Nachtbeauftragter oder Videoüberwachung: Was kann sich in Hannovers City abends verbessern?

Eine Passantin geht am frühen Morgen an einem dunklen Ladengeschäft vorbei. Die wegen der Energiekrise eingeführten Energieeinsparverordnungen der Bundesregierungen führen nicht zu dunklen Innenstädten. Beleuchtete Werbetafeln müssen von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages ausgeschaltet werden. Schaufenster- und Straßenbeleuchtung sind von Verordnungen aber ausgenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Hannover. Was muss sich ändern, damit sich nachts mehr Menschen in Hannovers Innenstadt wieder sicherer fühlen? Die Diskussion um die Probleme beschäftigt auch Ratspolitiker. "Das ist alarmierend", sagt Hannovers SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Eine aktuelle Studie des Bundeskriminalamts (BKA) war zu dem Schluss gekommen, dass Frauen sich nachts deutlich unsicherer fühlen als Männer. Danach vermeiden rund 41 Prozent der Frauen, im Dunkeln das Haus zu verlassen.

Mehr Kontrollen durch Polizei und Ordnungsdienst?

Laut Kelich gibt es auch in Hannover mehrere Brennpunkte, an denen sich Menschen im Dunkeln unsicher fühlen. Neben dem Raschplatz sieht er auch den Marstall und den Weißekreuzplatz problematisch. Dort sei abends wenig Leben, Männergruppen tummelten sich dort. Auch er fühle sich an diesen Plätzen manchmal unwohl, gesteht er. „Es kann nicht sein, dass die Hälfte der Menschen nicht mehr rausgeht“, sagt Kelich in Bezug auf die BKA-Studie. Um das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hannover zu stärken, fordert er verstärkte Kontrollen der sich dort aufhaltenden Männergruppen durch Polizei und den Ordnungsdienst der Stadt.

Einige Politiker der Stadt Hannover fordern mehr Beleuchtung. © Quelle: dewezet (Archiv)

Diese Forderung unterstützt auch Wilfried Engelke, Vertreter der FDP-Fraktion im Rat. „Wenn an diesen Plätzen jemand steht, den man ansprechen kann, fühlt man sich sicherer.“ Es gehe da nicht um Präsenz der Ordnungshüter bis in die Morgenstunden. Er denkt dabei vor allem an die Stunden in der Abenddämmerung bis in den frühen Abend.

CDU will Videoüberwachung an Brennpunkten

In der Kombination aus Beleuchtungskonzepten und der Verstärkung von Personal an Brennpunktbereichen sieht Felix Semper, Fraktionschef der CDU im Rat, eine Lösung. Auch eine Videoüberwachung schließt er an bestimmten Plätzen nicht aus, seine Fraktion werde das jetzt im Zuge der Haushaltsberatungen ins Gespräch bringen. „Das wirkt präventiv und trägt zur Aufklärung bei.“

In der Vorweihnachtszeit erhellt immerhin die Weihnachtsbeleuchtung einige Straße und Plätze in Hannover – und sorgt für mehr Sicherheitsgefühl. © Quelle: Nina Hoffmann

Wenn Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian sich in Hannovers City nachts unsicher fühlt, telefoniert sie oder trägt zur Verteidigung ihren Schlüsselbund in der Hand. Ab und zu habe sie auch eine Trillerpfeife dabei, die im Notfall andere abschrecken soll.

Städtebauliche Veränderungen als langfristige Lösung

Ihrer Meinung nach müsse langfristig städtebaulich etwas passieren. „Wir brauchen mehr Licht in der City“, so Elisabeth Clausen-Muradian. Vor allem Tunnel und Unterführungen seien viel zu schlecht ausgeleuchtet. Zudem ist sie für eine Belebung der City – diese Debatte werde jetzt bereits mit dem Innenstadtdialog geführt.

Sicherheitsgefühl: Wie wirken Männer nachts weniger bedrohlich?

Ihr Parteikollege, Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin, will die Probleme mittels eines Nachtbeauftragten angehen. Der städtische Mitarbeiter soll nach dem Vorbild anderer Großstädte wie München oder Berlin als Schnittstelle zwischen Feiernden, Anwohnern und Bar- und Clubbetreibern funktionieren. Ziel sei es unter anderem, für ein friedliches Nachtleben zu sorgen und mögliche Konflikte zu lösen. Die Stelle sei für den neuen Haushalt beantragt, so Gardemin.