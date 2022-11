Eine Mehrheit der Mitglieder im Collegium ehemaliger Bruchmeister ist dafür, künftig auch Frauen aufzunehmen. Doch die Mehrheit reicht womöglich noch nicht für die entsprechende Satzungsänderung. Bleibt also alles erst mal beim Alten – und Bruchmeisterin Vanessa Smorra die Aufnahme verwehrt?

Hannover. Im Collegium ehemaliger Bruchmeister gibt es eine Mehrheit dafür, künftig auch Frauen in den ehrenwerten Zirkel der Hüter hannoverscher Schützenfesttradition aufzunehmen. Nehmen sie jetzt also auch tatsächlich Frauen auf – wie etwa Vanessa Smorra, die im Sommer die erste Bruchmeisterin überhaupt war? Nein, so schnell geht das dann doch nicht in dem Verein, der sich auf eine 720-jährige Bruchmeistertradition beruft.