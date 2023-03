﻿So weiblich ist Hannover schon

Die Intendantinnen Laura Berman (Staatsoper Hannover, Bild links) und Sonja Anders (Schauspielhaus Hannover) sind nach einer langen Reihe von Männern in Hannover jeweils die ersten Frauen in ihrem Amt.

Hannover. Wie weiblich ist Hannover? Im Grunde kündigen Hannovers berühmteste Skulpturen, die Nanas, in Bezug auf diese Frage schon Erfreuliches an. Seit 1974 schmücken die üppig-kurvigen Pop-Art-Plastiken der französisch-schweizerischen Künstlerin Niki de Saint Phalle das Leibnizufer. Die Landeshauptstadt war eine der ersten Städte, die diese offensive Inszenierung weiblicher Körperlichkeit zeigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frauenpower in Hannover: Die Pop-Art-Skulpturen der Künstlerin Niki de Saint Phalle am Leibnizufer. © Quelle: Lukas Schulze/dpa

Heute gehören die großen, bunten Polyester-Figuren, die im Grunde noch heute jeder Body-Positivity-Bewegung lässig Konkurrenz machen könnten, längst zu den Wahrzeichen einer Stadt, die sich das Weibliche damit schon im Stadtbild demonstrativ auf die Fahnen geschrieben hat.

Wie also ist es insgesamt um die Frauen in Hannover bestellt? In punkto Bevölkerungszahlen herrscht Gleichstand. Fast jedenfalls. Rund 280.000 Frauen stehen Ende September 2022 rund 270.000 Männer gegenüber, rund 42.000 Mädchen unter 18 Jahren rund 45.000 Jungen. Im Jahr 2021 wurden rund 2800 männliche und 2600 weibliche Babys geboren. Selbst bei der Frage, wie viele Männer und wie viele Frauen in Hannover allein leben, halten sich die Zahlen die Waage. 81.536 Frauen in sogenannten Ein-Personen-Haushalten stehen 81.649 allein lebenden Männer gegenüber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon beim Thema alleinerziehendes Elternteil fällt die Sache in Hannover – wie vermutlich in jeder anderen deutschen Stadt auch - dann doch sehr eindeutig aus. Rund 11.000 Frauen in Hannover erziehen mindestens ein Kind unter 18 Jahren alleine. Dem stehen rund 1300 alleinerziehende Männern gegenüber.

Kultur in Hannover: Viele große Häuser in Frauenhand

Wo sind Frauen in Hannover sonst noch top? Wo organisieren sie nicht nur im Privaten die kleinen, sogenannten „Familienunternehmen“, sondern stehen auch beruflich Behörden oder Institutionen vor?

Sie führt das niedersächsische Landesmuseum: MuseumsdirektorinvKatja Lembke. © Quelle: Irving Villegas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Bereich Kultur sind bemerkenswert viele große Häuser in Hannover in Frauenhand. In der Staatsoper ist die Amerikanerin Laura Berman gerade für eine zweite Amtszeit gewählt worden und wird die Geschicke am Georgsplatz bis zum Sommer 2029 lenken. Auch das Schauspiel Hannover wird zur Zeit von einer Frau geführt. Noch. Sonja Anders geht allerdings 2025 nach Hamburg. Die weibliche Doppelspitze Berman/Anders – in Deutschland eine Rarität – startete in der Spielzeit 2019/2020 in Hannover. Beide – Berman und Anders – sind nach einer langen Reihe von Männern die ersten Intendantinnen in Oper und Schauspiel.

Das Niedersächsische Landesmuseum wird seit 2011 von Katja Lembke geleitet, neue Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums ist seit 2023 Eva Jandl-Jörg. Auch die Musikhochschule Hannover wird seit 2010 von einer Frau als Präsidentin geführt, von der Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breymann. Andrea Lütke steht als Direktorin seit 2019 dem Landesfunkhaus NDR Hannover vor.

Frauen an der Spitze von Üstra und Regiobus

Apropos „die Ersten“. Frauen, die als erste an die Spitze eines Hauses traten, als erste einen Job annahmen, den zuvor nur Männer innehatten, oder in anderen Gemengelagen die ersten Frauen waren – davon gab und gibt es in der Landeshauptstadt (und im Umland) jede Menge.

Hannovers Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus sind fest in Frauenhand (von links): Denise Hain, Elke Maria van Zadel, Regina Oelfke. © Quelle: Rainer Dröse

Ein Beispiel? Die beiden Verkehrsbetriebe der Region Üstra und Regiobus werden von drei Frauen – Elke van Zadel, Regina Oelfke und Denise Hain – geführt. Das ist einmalig in Deutschland. Auch Hannovers Stadtwerke Enercity werden von einer Frau geleitet: Susanna Zapreva.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover ist 2019 die erste Stadt in Deutschland, die für ihre Stadtverwaltung eine geschlechtergerechte Sprache einführt. Das Medienecho ist enorm, bundesweit wird über das Aufregerthema berichtet. Das Thema hat in Hannover ein lange Tradition. Die Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch gilt mehr als 40 Jahre zuvor als die Begründerin der feministischen Linguistik in Deutschland. Ihr Engagement kostet die habilitierte Linguistin allerdings damals die Uni-Karriere.

Hatte als erste Frau im deutschen Bundestag die Hosen an: die damals 54jährige SPD-Abgeordnete Lenelotte von Bothmer aus Isernhagen. © Quelle: Egon Steiner/dpa

Aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehbar ist, womit die in Isernhagen lebende und mittlerweile verstorbene Bundestagsabgeordnete Lenelotte von Bothmer 1970 ihre konservativen Politikerkollegen schocken konnte. Weil der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Richard Jaeger (CSU), 1969 keine Frau mit Hose im Bundestag dulden will, wird von Bothmer (SPD) von einer Gruppe von Politikerinnen ausgewählt, öffentlich zu protestieren. Es gehört zu den fast schon grotesken Wendungen der Geschichte, dass von Bothmer bis dato nicht einmal eine Hose besitzt.

Dennoch wagt die sechsfache Mutter es im Oktober 1970 im extra gekauften, „züchtigen“ Hosenanzug als erste Frau in Hose im Bundestag eine Rede zu halten. Sie löst einen Shitstorm aus. „Ich war eigentlich ein bisschen entsetzt, dass der Hosenanzug nun mein Markenzeichen wurde. Viel lieber wäre ich wegen der Dinge, die ich mit viel Eifer betrieben habe, bekannt geworden“, sagte von Bothmer später einmal, die sich in der Friedenspolitik und gegen Apartheid engagierte.

Politikerinnen auf Bundes- und Europaebene

Gleich zweimal Erste war die mit ihrer Familie heute in Burgdorf lebende Ursula von der Leyen, als erste Bundesverteidigungsministerin Deutschlands und als Präsidentin der Europäischen Union. Dass ihr trotz all der Machtfülle viele Jahre der verniedlichende Spitzname „Röschen“ anhaftete: Frauenschicksal. Immerhin wurde aus ihr anders als aus der Kanzlerin – keine Mutter der Nation gemacht. Auch zweimal Erste ist Außenministerin Annalena Baerbock aus Pattensen bei Hannover, als erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Grünen und erste deutsche Außenministerin überhaupt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wurde in Hannover ausgebildet und dirigierte als erste Frau bei den Salzburger Festspielen eine große Opernpremiere: Joana Mallwitz © Quelle: Lutz Edelhoff

Die Bischöfin der Landeskirche Hannover, Margot Käßmann (64), stand 2009 als erste Frau an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ein Jahr später, 2020, versetzte eine gerade einmal 19-jährige Hannoveranerin mit dem bürgerlichen Namen Lena Johanna Therese Meyer-Landrut als zweite deutsche Grand-Prix-Gewinnerin ganz Deutschland in einen von einer Frau entfachten Freudentaumel. Fünf Jahre später – 2014/2015 – wurde die Dirigentin Joana Mallwitz, die schon als Frühstudentin mit 13 Jahren an der Musikhochschule Hannover ihre Ausbildung startete, am Theater Erfurt Europas jüngste Generalmusikdirektorin. Bei den Salzburger Festspielen 2020 leitete sie als erste Frau in der 100-jährigen Geschichte des Klassikfestivals eine große Opernpremiere.

Auch in der Wissenschaft schicken sich immer mehr Frauen an, gleichberechtigt neben Männern Erfolge zu feiern. Nadja Kabisch, seit 2022 Professorin für Digitale Landschaftsökologie am Institut für Physische Geographie und Landschaftsökologie der Leibniz-Universität, gehörte 2022 zu den weltweit meist zitierten Professorinnen und Professoren. Das galt in diesem Jahr für sechs Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Hannover. Kabisch ist die einzige Frau.