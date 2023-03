﻿So männlich ist Hannover noch immer

Noch immer sind Frauen ökonomisch und politisch nicht gleichgestellt – auch in Hannover. Im Jahr 2023 gibt es noch immer Bastionen, in denen Frauen bislang nie das letzte Wort hatten, weil stets Männer an der Spitze standen. Ein Überblick.

Hannover. Rund 280.000 erwachsene Hannoveranerinnen hat das Melderegister Ende September 2022 erfasst – gut 10.000 mehr als Männer. Dennoch ist Hannover keine Stadt, in der die Frauen an vielen wichtigen Machtpositionen in Politik und Gesellschaft, in den Verbänden, Universitäten und im Wirtschaftsleben weiblich dominiert wäre.

Hannover hatte noch nie eine Oberbürgermeisterin, im Stadtrat sind 33 Männer aber nur 23 Frauen vertreten. An der Vorstandsspitze der hannoverschen Top-Unternehmen, darunter Tui, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Bahlsen, Rossmann und Continental, steht keine einzige Frau. Allerdings gehören Frauen zum Teil den Vorständen an, die Quoten sind mitunter aber sehr gering.

In einigen hannoverschen Vorständen sitzt gar keine Frau

So sind im erweiterten Tui-Vorstand nach Unternehmensangaben von elf Mitgliedern nur zwei weiblich. Dabei liegt der Frauenanteil bei den Beschäftigten in der Tui Group weltweit sogar bei 56 Prozent. In keinem dieser Vorstände sind Frauen in der Mehrzahl. Und es geht im Jahr 2023 noch schlimmer: Es gibt sogar Vorstände und Aufsichtsräte hannoverscher Großunternehmen, in denen Frauen gar nicht existent sind. Aktuell ist das auch bei der KKH der Fall. Daran soll sich bald etwas ändern, betont eine Sprecherin: „Ende März kommt der Verwaltungsrat zusammen, um ein weibliches Mitglied in den Vorstand zu berufen.“

Erst im vergangenen Jahr endete in Hannover eine bis dato rein männliche Tradition nach 720 Jahren: Erstmals bekam die Stadt eine Bruchmeisterin. Die Debatte, die zuvor Oberbürgermeister Belit Onay angestoßen hatte („Traditionen leben davon, dass sie mit der Zeit gehen“), brachte nicht wenige männliche und auch weibliche Traditionalisten in Rage.

Niedersachsen hatte bislang zwölf Ministerpräsidenten, doch keine einzige Frau in diesem Amt. In sieben der 16 Bundesländer saßen schon Frauen im Chefsessel der Staatskanzlei. Immerhin hatten alle niedersächsischen Ministerien schon eine Frau an der Spitze, wenngleich in den meisten Häusern die Historie stark männlich geprägt ist. Der aktuelle niedersächsische Landtag hat 146 Mitglieder, der Frauenanteil beträgt nur 35,62 Prozent. Die Landtagsfraktion der Grünen ist mit einem Frauenanteil von 62,5 Prozent am weiblichsten. Bisher gab es nur zwei Landtagspräsidentinnen, aber 14 Männer auf diesem Posten.

Hannover: Noch keine Frau war an der Spitze der Polizei

Die Polizeidirektion (PD) Hannover hat 3922 Beschäftigte, davon 1714 Frauen. Allerdings sei es nach Auskunft der Behörde erst gut 40 Jahre her, dass die ersten Frauen ihren Dienst bei der Schutzpolizei Niedersachsen antraten. In den höheren Diensten sind Frauen bei der Polizei noch in der Minderheit: Fast viermal mehr Männer als Frauen arbeiten in Führungspositionen – ganz genau kommen auf 377 Männer nur 96 weibliche Führungskräfte bei der Polizei. Auch die Teilzeitquote spricht für sich: Nur 107 Männer arbeiten stundenreduziert, bei den Frauen sind es 452. Und: Eine weibliche Polizeipräsidentin oder -vizepräsidenten hat es in der PD Hannover bislang nicht gegeben.

Hier haben stets Männer das letzte Wort: Die Leibniz-Universität wird seit 1831 nur von Männern geführt. © Quelle: Ole Spata/dpa

Die Leibniz-Universität ist nicht nur nach einem Mann benannt – dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz –, auch alle bisherigen 54 Uni-Präsidenten waren Männer. Eine patriarchale Tradition, die seit dem Gründungsjahr 1831 ungebrochen ist. Selbst unter den Studierenden sind Frauen aktuell mit 42 Prozent in der Minderheit. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind hingegen 66 Prozent der Studierenden weiblich. Allerdings sind nur 13 Frauen Direktorinnen von Kliniken und Instituten – das entspricht einer Quote von 17,1 Prozent. Seit 2015 hat die MHH eine Vizepräsidentin. Professorin Ellen Schmidt war von 1977 bis 1979 die erste und bisher einzige weibliche Rektorin der MHH. Das Habilitationsprogramm der Hochschule ist nach ihr benannt.

Seit 1831 wird die Leibniz-Uni nur von Männern geführt

Ein Lichtblick ist das Amtsgericht Hannover: 106 Personen arbeiten im richterlichen Dienst, davon 71 Frauen und nur 35 Männer. Allerdings arbeiten nur 32 Richterinnen in Vollzeit – kein männlicher Kollege ist in Teilzeit beschäftigt. Die Präsidentenstelle des Amtsgerichts ist derzeit unbesetzt, der Vizepräsident ist ein Mann. Seit der Errichtung des Amtsgerichts Hannover im Jahr 1852 war nie eine Frau Präsidentin. Allerdings sind von den fünf Präsidialrichterstellen vier weiblich besetzt.

Im Landesmuseum hat zwar Katja Lebmke (rechts) seit 2011 das letzte Wort – hier mit Sprengel-Direktor Reinhard Spieler (links) und Künstler Glenn Brown –, die Kunst an den Museumswänden stammt jedoch mehrheitlich von Männern. © Quelle: Michael Matthey

Am Landgericht Hannover arbeiten derzeit 103 Richter, davon 62 Frauen. 16 Frauen und 19 Männer sind in leitender Position als Vorsitzende Richterin/Richter tätig. Bei der Teilzeitbeschäftigung – 52 Beschäftigte haben ihre Arbeitszeit reduziert – zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht der Geschlechter: Nur fünf Männer arbeiten in Teilzeit, jedoch 47 Frauen.

Auch im Landesmuseum sind die Werke ganz schön männlich

Manchmal verstecken sich die frauenlosen Reservate aber auch dort, wo man sie nicht erwartet hätte. Zum Beispiel im Landesmuseum , das rund 800 Jahre Kunstgeschichte abbildet. Bei den Werken der sogenannten Alten Meister, die vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert reichen, beträgt der Frauenanteil der Künstler nur ein Prozent. Auf 200 Künstler kommen zwei Künstlerinnen, teilt das Haus mit. Bei den Neuen Meistern kommen auf 300 Männer immerhin 16 Frauen. Und allein von Malerin Paula Modersohn-Becker hängen 35 Werke im Landesmuseum. Und zwei der bislang zehn Museumsdirektoren waren Frauen. Seit 2011 hat Katja Lembke das letzte Wort.

Und auch der Blick ins vermeintlich Private spricht eine eindeutige Sprache: Vor der Eherechtsreform 1976/77 wurde stets der Name des Mannes der Familienname. Die Frau durfte ihren Mädchennamen lediglich an den Nachnamen ihres Mannes anhängen. Doch auch heute – fast 50 Jahre später – gilt dieses Prinzip größtenteils weiterhin, wie Daten des Standesamts Hannover zeigen. Im vergangenen Jahr entschieden sich drei Viertel der Paare für einen gemeinsamen Nachnamen – in 88 Prozent den des Mannes. Immerhin: Es bewegt sich etwas. Im Jahr 2010 entschieden sich noch 91 Prozent bei fast allen Eheschließungen für den Namen des Mannes.

