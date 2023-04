﻿Die Freibadsaison in Hannover ist eröffnet

Kostenfrei bis 15:13 Uhr lesen

Landgericht Hannover

Urteil zum Doppelmord in Wennigsen-Holtensen: Ayas A. muss lebenslang in Haft

Das Schwurgericht hat am Donnerstag sein Urteil zum Doppelmord in Wennigsen gefällt: Der Angeklagte Ayas A. wurde wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Schwurgericht sieht die besondere Schwere der Schuld als gegeben.