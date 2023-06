﻿Das sind die Freibäder in der Region Hannover im Überblick

Sie suchen an heißen Tagen eine Abkühlung? Hier finden Sie eine Übersicht über die Freibäder in der Region Hannover – mit Eintrittspreisen, Öffnungszeiten und Besonderheiten auf einen Blick.

Hannover. Wohin an sonnigen und warmen Tagen in Hannover? Da ist Abkühlung gefragt. Also auf zum Schwimmen ins Freibad! Doch wann hat das Freibad in meiner Nähe geöffnet – und gibt es dort schattige Liegewiesen und Spielangebote für die Kleinen?