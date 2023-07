Hainhölzer Bad bleibt wegen Vandalismus geschlossen

Hannover. Unbekannte haben im Hainhölzer Naturbad Glasflaschen zerdeppert. Weil Scherben im Wasser landeten, muss das Freibad mindestens am Samstag, 15. Juli, geschlossen bleiben – möglicherweise aber auch länger. Der Vandalismusfall war am Morgen der Polizei gemeldet worden. Offenbar haben sich in der Nacht ein oder mehrere Chaoten Zutritt zum Bad an der Voltmerstraße verschafft.

Wie aufwendig sind die Reinigungsarbeiten? Und wann kann das Naturbad wieder öffnen? Von der zuständigen Stadt Hannover war am Samstag bislang keine Information zu erhalten. Badegäste hatten sich am Vormittag über die verschlossenen Türen am Freibad gewundert und mussten wieder umkehren oder auf andere Bäder ausweichen.

