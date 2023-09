﻿Freie Wähler in der Region Hannover halten zu Aiwanger und sprechen von „Hetzjagd“

Hannover. In der sogenannten Flugblattaffäre halten die Freien Wähler auch außerhalb Bayerns zu ihrem umstrittenen Bundesparteivorsitzenden Hubert Aiwanger. „Ohne Wenn und Aber würde ich ihn wieder zu Wahlveranstaltungen einladen“, sagt Oliver Wempe. Er ist Vorsitzender der Freien Wähler in Uetze, der Region Hannover und stellvertretender Parteivorsitzender in Niedersachsen. Wempe hatte Aiwanger, der auch stellvertretender Ministerpräsident Bayerns ist, im Mai 2022 zur Eröffnung des Landtagswahlkampfs nach Uetze eingeladen.

Hintergrund der Affäre ist ein antisemitisches Hetzblatt, das in Aiwangers Schultasche gefunden worden war, als dieser 17 Jahre alt war. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte vergangene Woche erstmals über diesen Vorfall berichtet. Kommunalpolitiker Wempe bezeichnet das Flugblatt als „widerwärtig“ und „schlimm“. „Ich kenne Herrn Aiwanger persönlich, ich habe nie rechts-nationales Gedankengut von ihm gehört“, sagt er. Er finde es „verwerflich“, wie Publikationen nach 35 Jahren weitergegeben worden seien. Und: „Das ist eine Hetzjagd, die jetzt gegen Herrn Aiwanger stattfindet.“

Der bayerische Politiker wiederum behauptete, den Text nicht selbst geschrieben zu haben. Inzwischen gab sein Bruder Helmut bekannt, das Flugblatt verfasst zu haben. Ein damaliger Lehrer hatte es im Jahr 1987 bei Hubert Aiwanger zu dessen Schulzeit 1987 im Ranzen gefunden. Dieser hat sich mittlerweile von den Inhalten distanziert.

Wempe kritisiert Aiwangers Auftritt in Erding

Den umstrittenen Auftritt seines Parteifreundes im bayerischen Erding im vergangenen Juni bezeichnet der Uetzer Kommunalpolitik wiederum als „unglücklich“. In seiner Rede hatte Aiwanger davon gesprochen, die schweigende Mehrheit in Deutschland müsse sich die „Demokratie zurückholen“. Damit wurde er in AfD-Nähe gerückt.

Der Politikwissenschaftler Michael Angenendt, der zu den Freien Wählern publiziert hat, analysiert die Partei. „Sie versuchen, das konservative Spektrum rechts der Union, aber links der AfD zu besetzen.“ In der Vergangenheit hätten sich die Freien Wähler bewusst als „anständige Alternative“ präsentiert. Ziel: die Stimmen der latent Unzufriedenen im konservativen Spektrum einzusammeln.

Distanzierung von der AfD

„Das ist vollkommener Schwachsinn“, sagt Wempe zu dieser wissenschaftlichen Einschätzung. Man habe auch ehemalige Grüne und Liberale in der Partei. Jedes neue Mitglied werde auf Herz und Nieren geprüft. „Wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben.“ Im Wahlprogramm der Freien Wähler sehe er nichts, was in Sprache oder Inhalt Gemeinsamkeiten mit der AfD aufweise.

Und wie wirkt sich die Flugblattaffäre Aiwangers auf die Freien Wähler bundesweit aus? Diese sitzen seit 2021 auch im rheinland-pfälzischen Landtag. Laut Wempe gibt es Prognosen, die ihnen diesen Erfolg auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen im Oktober zutrauen. Vielleicht profitiere die Partei davon, weil Wähler den Umgang mit Hubert Aiwanger nicht gut fänden, meint er. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 landete die Partei bei 0,8 Prozent der Zweitstimmen.

Wempe hatte 2006 die CDU nach parteiinternen Querelen verlassen – und war zehn Jahre später den Freien Wählern beigetreten.

