﻿Frühlingsaktion im Oktober: Hannover sucht Helfer für Pflanzaktion

Hannover will noch bunter werden – dafür werden am 20. Oktober in der Innenstadt Tausende Frühblüher-Zwiebeln gesetzt. Wer mag, kann dabei sein. Die Stadt sucht Freiwillige.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket