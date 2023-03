﻿Niedersachsens Freizeitparks machen wieder auf: Das sind die Neuheiten

Saisonstart in Freizeitparks: Auch der Heide Park startet am 25. März ins Jahr 2023 – mit einigen Überraschungen.

Heide Park, Serengeti-Park, Vogelpark Walsrode: Die Freizeitparks in Niedersachsen starten am Sonnabend, 25. März, in die neue Saison. Wir geben einen Überblick, wann es richtig los geht und welche Neuerungen die Besucherinnen und Besucher erwarten.

Franziska Hubl WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket