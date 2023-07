﻿Zapfenstreich und Einhörner: Das erleben Sie diese Woche in Hannover

Hannover. Auch wenn die Sommerferien noch nicht begonnen haben, bleibt trotzdem Zeit für tolle Konzerte, Feste und andere Event. Auch in dieser Woche lassen sich in Hannover tolle Sachen planen. Lesen Sie hier, welche Highlights die Redaktion empfiehlt.

Literarischer Salon widmet sich dem Einhorn

Im Salon: Bernd Roling und Julia Weitbrecht beschäftigen sich mit der Symbolik des Einhorns. © Quelle: Lorenz Brandtner/privat

Einst war es ein Wesen aus der antiken Mythologie, inzwischen ist das Einhorn fester Bestandteil der Pop- und Alltagskultur. Literaturwissenschaftlerin Julia Weitbrecht und Philologe Bernd Roling haben sich in ihrem Buch „Das Einhorn“, des Fabelwesens angenommen. Im Literarischen Salon wird die Faszination des Tiers von der Antike bis zur Gegenwart thematisiert.

Los geht es am Montag, 3. Juli, um 20 Uhr im Foyer des Conti-Hochhauses (Königsworther Platz 1). Karten gibt es für 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, vor Ort.

The Hooters im Theater am Aegi

Seit 40 Jahren erfolgreich: Eric Bazilian kommt mit The Hooters ins Theater am Aegi. © Quelle: TwoMedia | Marc Metzler

Seit 40 Jahren sind die Hooters erfolgreich, am Dienstag, 4. Juli, kommen sie im Rahmen ihrer aktuellen Tour ins Theater am Aegi. Klassiker wie „All You Zombies“ und „Johnny B“ haben die 80er-Pioniere bekannt gemacht. Seit ihrer Wiedervereinigung 2001 sind die Musiker aus Philadelphia unermüdlich auf Tour und feiern einen Live-Auftritt nach dem nächsten.

Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es im NP-Ticketshop für 46 bis 57,50 Euro.

Open Air mit Ben Zucker auf der Parkbühne

Erfolgreich mit deutschem Schlager: Ben Zucker kommt auf die Gilde-Parkbühne. © Quelle: Semmel Concerts

Schlager kann auch jung sein. Der beste Beweis: Ben Zucker. „Das Beste aus fünf Jahren“ präsentiert der Sänger am Freitag, 7. Juli, auf der Gilde-Parkbühne, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Aber Achtung: Hier lauert Ohwurmgefahr. Seine Hits „Was für eine geile Zeit“ oder „Guten Morgen Welt“ werden nicht umsonst von seinen Fans gefeiert und erhielten mehrere Auszeichnungen.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten kosten 59,90 Euro und sind im NP-Ticketshop erhältlich.

Klassik in der Altstadt

Klassisch: Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover spielen Konzerte in der Altstadt. © Quelle: Klavierhaus Döll

Auftakt zum Klassik-Festival in Hannovers Altstadt: Am Sonnabend, 8. Juli, spielen Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien klassische Konzerte an drei Orten in Hannovers historischem Kern. Den Beginn macht am Marktplatz die Opernklasse. Ab 13 und 15.30 Uhr sind dort Auszüge aus „Don Giovanni“ und „Cosi fan tutte“ zu hören. Vor dem Historischen Museum gibt es ab 13.45 und 16.15 Uhr eine Mischung aus Oper und Musical. Ab 14.30 und 17 Uhr erklingen in der Kreuzkirche Stücke für Violine und Klavier. Der Zugang zu den Konzerten ist kostenlos.

Zapfenstreich beim Schützenfest

Verbreiten beim Schützenfest gute Laune: Die Maskottchen Ballerkalle und Ballerina. © Quelle: Rainer Dröse

Nach zehn Tagen Spaß endet das größte Schützenfest der Welt am Sonntag, 9. Juli. Höhepunkt ist der Zapfenstreich: Um 22 Uhr wird das Ende des Schützenfests symbolisch eingeläutet, anschließend geht es mit einem großen Fackelzug zurück zur Marktkirche.

Doch bis dahin darf noch ordentlich gefeiert werden: Am Mittwoch, 5. Juli, ist Familientag mit Vergünstigungen, und am Freitag, 7. Juli, wird ein Feuerwerk am Himmel erstrahlen.

Montags bis donnerstags geht es auf dem Schützenplatz jeweils ab 15 Uhr rund, freitags und sonnabends ab 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Da es keine Sperrstunde gibt, kann bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Die Fahrgeschäfte schließen je nach Nachfrage, meist gegen 24 Uhr.

Kindertheater auf Schloss Marienburg

Kindgerecht: Die Theaterformation Stille Hunde erzählt die Geschichte „Vom kleinen Maulwurf der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat!“. © Quelle: Stille Hunde

Ordentlich etwas zu lachen, und das nicht nur für die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt es beim Kindertheater auf Schloss Marienburg, Marienberg 1 in Pattensen. Im Schlosspark erzählt die Theaterformation Stille Hunde aus Göttingen die Geschichte „Vom kleinen Maulwurf der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat!“.

Jeder und jede kann sich sein oder ihr gemütliches Plätzchen suchen, Picknickdecken dürfen mitgebracht werden, am Eingang werden aber auch Stühle verteilt. Beginn des 50-minütigen Stücks ist um 11 Uhr. Karten für 8 Euro gibt es im Schloss Shop.

Metal mit Soulfly im Musikzentrum

Harte Töne: Soulfly im Musikzentrum. © Quelle: Jim Louvau

Nur fünf Shows spielt die Metal-Band Soulfly in Deutschland, eine davon im Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße 26). Und es dürfte ein ziemlich harter Abend werden: Trash-Metal, harte Gitarrenriffs, derber Gesang und Headbangen bis zum Umfallen.

Los geht es um 20 Uhr, Tickets gibt es für 29,45 Euro im HAZ-/NP-Ticketshop.

