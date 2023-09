﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover. Der Herbst ist da: Mit dem Oktoberfest und einem Kürbisfest auf dem Land. Was sonst noch in Hannover anliegt, erfahren Sie hier:

„Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ im Ballhof

Vorsicht, zerbrechlich: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ im Ballhof. © Quelle: Kerstin Schomburg

Es ist die vierte Arbeit von Matthias Rippert am Schauspiel Hannover: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, das berühmte Drama von Edward Albee, feiert am Freitag, 29. September, Premiere im Ballhof Eins, Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Geschichte ist bekannt: Ein nächtliches Zusammentreffen zweier Paare, viel Alkohol und die Abgründe eines bitteren Ehekriegs. Karten gibt es ab 36,50 Euro, erhältlich zum Beispiel im Ticketshop von HAZ und NP.

Literaturpreis für Karen Duve

Ehrung für die Schriftstellerin Karen Duve: Die 61-Jährige bekommt am Sonntag, 27. September, im Wilhelm-Busch-Museum den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen. Mit der Auszeichnung, die mit 20.000 Euro dotiert ist, sollen Autorinnen und Autoren geehrt werden, deren Werk die Zeitgeschichte mit einer individuellen Biografie verbindet. Karen Duve („Fräulein Nettes kurzer Sommer“, „Sisi“) erzähle mit trockenem Humor, exzellent recherchiert und mit viel Liebe zum Detail stets von den existenziellen Bedrängnissen, die mit dem Menschsein und besonders mit dem Frausein verbunden seien, urteilte die Jury.

Politik stimmt über Winter Open Air ab

Ein bisschen kälter muss es noch werden: Kämmerer Axel von der Ohe freut sich auf dem Raschplatz auf winterlichen Sportspaß. © Quelle: Christian Behrens

Schlittschuhlaufen statt Fußballspielen, Eisstockschießen statt Basketball – auf dem Raschplatz ändert sich ab Ende November das Sportprogramm. Die Stadt Hannover will den einstigen Problemplatz weiter bespielen, um zu verhindern, dass sich dort erneut Drogendealer, Süchtige und Trinker versammeln. Dafür nimmt Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) viel Geld in die Hand: 777.500 Euro kostet das Vorhaben insgesamt, mehr als die Hälfte des Geldes fließt in neue Angebote für Suchtkranke und Obdachlose. Der Rat der Stadt beschließt über die Pläne in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 28. September. Beginn ist um 15 Uhr im Ratssaal im Neuen Rathaus.

Sollen mehr Wölfe abgeschossen werden?

Auch die Landesregierung will mehr Abschüsse von Wölfen ermöglichen: Doch sobald man auf die Details schaut, wird es kompliziert. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie umgehen mit dem Wolf? Die CDU in der Region möchte, dass stärker in den Bestand eingegriffen wird. So soll etwa der Abschuss von „Problemwölfen“ erleichtert, grundsätzlich auch eine „regelhafte Bejagung“ möglich werden. Der Umweltausschuss der Region spricht über einen entsprechenden Antrag der Christdemokraten. Die Region wird darin aufgefordert, sich für eine entsprechende Regeländerung bei Bund, Land und auf europäischer Ebene einzusetzen. Zuletzt häuften sich Meldungen über Wolfsrisse in niedersächsische Viehbeständen. Die Ausschusssitzung ist öffentlich, sie findet am Donnerstag, 28. September, ab 17 Uhr im Neuen Regionshaus (Hildesheimer Straße 18) statt.

„Gaytoberfest“ auf dem Oktoberfest

Mit Regenbogenfahnen: Die Band „Almrausch" spielte 2019 auf dem „Gaytoberfest“ in der Festhalle Marris auf dem Oktoberfest Hannover. © Quelle: Moritz Frankenberg

Sie heißen Hurricane, Feueralarm oder programmatisch „Enjoy the show“: Das Oktoberfest bringt einige neue Fahrgeschäfte mit nach Hannover, bis zum 8. Oktober können diese noch entdeckt werden. Mittwochs ist Spartag für Familien, bis zu 50 Prozent Rabatt für Karussells. Freitags gibt es zudem ab 21.45 Uhr ein großes Feuerwerk. Montags und dienstags ist das Oktoberfest geschlossen. Am Sonntag, 1. Oktober, steigt in der Festhalle Marris die „Gaytoberfest-Party“ (ab 17 Uhr), Eintritt ab 15 Euro.

Stadtführung durch Hannovers Kriminalfälle

Geisteskranke Serienmörder: Fritz Haarmann ging in die Geschichte Hannovers ein. © Quelle: Archiv

„... ab und zu war wieder einer tot ...“: Das ist der Titel einer Tour durch „500 Jahre hannoversche Kriminalgeschichte“. Und da darf in Hannover einer nicht fehlen: Fritz Haarmann. Aber auch andere spektakuläre Fälle kennt das Team von Stattreisen, und ebenso grausam wie die Taten waren manchmal auch die Bestrafungen. Die Stadtführung am Freitag, 29. September, kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, und kann unter www.stattreisen-hannover.de gebucht werden. Vier weitere Termine gibt es bis März.

