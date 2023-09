﻿Freizeittipps der Woche: Oktoberfest und Theater

Hannover. Kirmes, Kultur und ein Klassiker am Hohen Ufer: Das sind unsere Freizeittipps für die Woche in Hannover.

Wo die Wissenschaft ein Witz ist

Schlaue Gags: Vince Ebert kommt nach Hannover. © Quelle: Vince Ebert

„Make Science Great Again!“ – das klingt nach Donald Trump, und genau dessem wissenschaftlichfeindlichen Geist war Vince Ebert in einer einjährigen Reise durch die USA als Stand-up-Comedian auf der Spur. Über seine Erfahrungen spricht Ebert am Freitag, 29. September im Pavillon (19 Uhr). Und wie es eigentlich sein kann, dass im Land des Silicon Valley ein beträchtlicher Teil der Menschen nicht an die Evolutionstheorie glaubt – sondern an die Version, die das Alte Testament liefert. Tickets gibt es ab 29,50 Euro auf der Homepage des Pavillon.

„Gaytoberfest“ auf dem Oktoberfest

Mit Regenbogenfahnen: Die Band „Almrausch" spielte 2019 auf dem Gaytoberfest in der Festhalle Marris auf dem Oktoberfest Hannover. © Quelle: Moritz Frankenberg

Sie heißen Hurricane, Feueralarm oder programmatisch „Enjoy the show“: Das Oktoberfest bringt einige neue Fahrgeschäfte mit nach Hannover, bis zum 8. Oktober können diese noch entdeckt werden. Mittwochs ist Spartag für Familien, bis zu 50 Prozent Rabatt für Karussells. Freitags gibt es zudem ab 21.45 Uhr ein großes Feuerwerk. Montags und dienstags ist das Oktoberfest geschlossen. Am Sonntag, 1. Oktober, steigt in der Festhalle Marris die „Gaytoberfest-Party“ (ab 17 Uhr), Eintritt ab 15 Euro.

„Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ im Ballhof

Vorsicht, zerbrechlich: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ im Ballhof. © Quelle: Kerstin Schomburg

Es ist die vierte Arbeit von Matthias Rippert am Schauspiel Hannover: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, das berühmte Drama von Edward Albee, feiert am Freitag, 29. September, Premiere im Ballhof Eins, Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Geschichte ist bekannt: Ein nächtliches Zusammentreffen zweier Paare, viel Alkohol und die Abgründe eines bitteren Ehekriegs. Karten gibt es ab 36,50 Euro, erhältlich zum Beispiel im Ticketshop von HAZ und NP.

Kürbisfest im Eldagsen

Runde Sache: In Edagsen wird die Kürbis-Saison eröffnet . © Quelle: Jan-Erik Bertram

Lust auf eine kleine Landpartie? Erstmals seit der Corona-Pandemie steigt in diesem Herbst auch wieder das große Kürbisfest in Eldagsen (Springe). Es wird am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr beim „Eldagser Hoflieferant“ in der Langen Straße 142 gefeiert. Es gibt Aktionen für Kinder, Kunsthandwerk und diverse Leckereien. Die Landwirtschaft baut auf insgesamt 16 Hektar Fläche Kürbisse an. Bis etwa Mitte November dauert die Saison, die Ernte soll vor dem ersten Frost, also bis etwa Anfang Oktober erledigt sein.

Stadtführung durch Hannovers Kriminalfälle

Geisteskranke Serienmörder: Fritz Haarmann ging in die Geschichte Hannovers ein. © Quelle: Archiv

„... ab und zu war wieder einer tot ...“: Das ist der Titel einer Tour durch „500 Jahre hannoversche Kriminalgeschichte“. Und da darf in Hannover einer nicht fehlen: Fritz Haarmann. Aber auch andere spektakuläre Fälle kennt das Team von Stattreisen, und ebenso grausam wie die Taten waren manchmal auch die Bestrafungen. Die Stadtführung am Freitag, 29. September, kostet zwölf Euro, ermäßigt neun Euro, und kann unter www.stattreisen-hannover.de gebucht werden. Vier weitere Termine gibt es bis März.

Flohmarkt am Hohen Ufer

Am Fuß der Nanas: Der Flohmarkt am Ufer der Leine. © Quelle: Nancy Heusel

Er ist nicht nur Kult, sondern auch absolut nachhaltig: Der Flohmarkt in Hannover. Wo Aussortiertes nicht im Müll landet, sondern einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin findet. Von Bildern bis Schmuck, von Gläsern bis Comics, von Schallplatten bis Spielzeug: Wer stöbert, der findet – und sei es ein gutes Gespräch. Bis zur Winterpause (letzter Termin: 28. Oktober) an jedem Samstag, wie immer am Hohen Ufer, von 10 bis 18 Uhr.

Circus Roncalli auf Waterlooplatz

Vorhang auf: Der Circus Roncalli in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Spektakuläre Akrobatik und komische Clowns: Noch bis zum 8. Oktober gastiert der Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz in Hannover. Zweimal täglich, außer montags und dienstags, entfaltet sich unter dem Zirkusdach ein buntes Spektakel. Bei der aktuellen Show „All For Art For All“ steht die Kunst im Mittelpunkt – von Theater über Film, Malerei bis zur Musik. Tickets ab 12,50 Euro.

