Verbrechen in Hannover

Raubüberfall auf Juwelier: Polizei sucht Fotos und Videos von Passanten

Voll besetzte Außenbereich von Lokalen und direkt in der Fußgängerzone: Der brutale Raubüberfall auf das Juweliergeschäft „Altintas“ an der Georgstraße geschah am helllichten Tag und unter den Augen zahlreicher Passanten. Die Polizei sucht nun nach Fotos und Videos, die von Zeugen aufgenommen wurden.