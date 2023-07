﻿Pink, Oper am Maschsee und Dog Days – das ist diese Woche in Hannover los

Hannover. Wir starten in die erste komplette Woche der Sommerferien – Hannover ist aber noch nicht ganz im Urlaubsmodus. Welche Veranstaltungen versüßen den Daheimgebliebenen diese Juli-Woche? Wir haben eine Auswahl an Konzerten und Events für Sie zusammengestellt.

Zweimal Pink in der Heinz-von-Heiden-Arena

Alles so schön Pink hier: Die amerikanische Sängerin tritt mit ihrem Team zweimal in der Heinz-von-Heiden-Arena auf. © Quelle: Kevin Mazur

Alarmstufe Pink! Am Mittwoch, 12. Juli, und Donnerstag, 13. Juli, rockt ein amerikanischer Superstar die Heinz-von-Heiden-Arena. Pink startet ihren „Summer Carnival“ bereits um 18.10 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), da sie mit The Script, KidCutUp und ClockClock drei Vorbands dabei hat. Wer Tickets für 56 bis 282 Eur0 (zum Beispiel unter tickets.haz.de) kauft, kann sich auf eine atemberaubende Liveshow freuen. Pink ist auf der Bühne bekannt für vollen Körpereinsatz und eine kolossale Stimme.

Klassik Open Air: Arien im Maschpark

Tolle Kulisse: Das Klassik Open Air kann man vom Maschpark aus verfolgen. © Quelle: Christian Behrens

Der Maschpark ist die märchenhafte Kulisse für das Klassik Open Air des NDR: Am Freitag, 14. Juli, und Sonnabend, 15. Juli, steht Cornelius Meister als Dirigent am Pult. Die australische Sopranistin Nicole Car, der kanadische Bariton Etienne Depuis und Tenor Xabier Anduaga werden von der NDR Radiophilharmonie begleitet. Auf die Bühne kommen Arien aus Mozarts „Zauberflöte“ oder Verdis „La Traviata“. Das Programm vor dem Neuen Rathaus nennt sich „Oper für alle“ – beide Konzerte kann man jeweils ab 20.30 im Livestream gemütlich zu Hause verfolgen. Oder es sich auch ohne Ticket auf einer Picknickdecke im Maschpark gemütlich machen – die Gala wird auf zwei Großleinwänden gezeigt. Infos unter www.ndr.de

Für Hundefreunde: „Dog Days“ beim SC Elite

Frisbee mit Hund: Bei den „Dog Days“ werden auch Sportarten vorgestellt. © Quelle: Handout

Ein Fest für alle Hundefreunde: Die „Dog Days“ kommen am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli, auf das Geländes des SC Elite (Stadionbrücke 5). Von 11 bis 18 Uhr gibt es Beratung, Show und Shoppingmöglichkeiten. Assistenzhunde werden als Helfer im Alltag vorgestellt, Experten erklären, wie man Hunde sinnvoll beschäftigt und worauf bei der Ernährung zu achten ist, bei Dog Dance und Dog Frisbee können die Tiere samt Herrchen und Frauchen mitmachen. Sonntag ab 16.15 Uhr wird es feucht: Dann startet der Hundekuss-Rekordversuch von Jutta Gaßmann und Hund Chopin. Alle Infos unter www.dogdays-hannover.de

Zweite Runde bei „Klassik in der Altstadt“

Konzert in der Kreuzkirche: Am 15. Juli gibt es wieder „Klassik in der Altstadt“. © Quelle: Samatha Franson

Bei „Klassik in der Altstadt“ geben Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien am Sonnabend, 15. Juli, Einblick in ihr Können – die Konzerte sind kostenlos. Auf dem Marktplatz sind ab 13 und 16 Uhr Arien der Opernklasse zu hören. Vor dem Historischen Museum spielt ab 13.45 und 16.15 Uhr ein Blechbläser-Quintett. In der Kreuzkirche bieten Momoko Konishe (Violine) und Hinako Inoue (Klavier) ab 14.30 und 17 Uhr Songs von Gershwin und Piazolla. Im Anschluss spielen hier im Alumni-Konzert ehemalige Studierende.

Letzte Runde für das Raschplatz Open Air

Sport hinter dem Bahnhof: Am Raschplatz gibt es einen Multicourt, auf dem auch Basketball gespielt werden kann. © Quelle: Florian Petrow

Spiel, Spaß und Sport beim Raschplatz Open Air gehen in die Zielgerade! Noch bis Sonntag, 16. Juli, kann man Zeitfenster für den Basketballplatz buchen, sich mit Freunden zum Volleyball verabreden oder eine Runde auf dem Multicourt kicken. In einstündigen Intervallen werden die Plätze kostenlos vergeben, Equipment kann man vor Ort ausleihen. Die Registrierung läuft über www.raschplatz-openair.de. Die gute Nachricht: Ab 24. November soll es mit einem Winter Open Air weitergehen.

Eagles of Death Metal im Musikzentrum

Überlebenskünstler: Eagles of Death Metal spielen im Musikzentrum. © Quelle: Handout

Eine Rockband, die sich nach einem traumatischen Erlebnis zurück auf die Bühne gekämpft hat: Eagles of Death Metal spielten im November 2015 im Pariser Club Bataclan, als islamistische Terroristen 89 Menschen erschossen. Doch Frontmann Jesse ‚The Devil’ Hughes und seine Band lassen sich nicht unterkriegen. Das beweisen sie am Dienstag, 11. Juli, ab 20 Uhr im Musikzentrum (Emil-Meyer-Straße 26-28). Karten kosten 40,65 Euro.

GOP zeigt neue Show „Playback“

Poetische Bilder: In „Playback“ zeigt Andalousi Elakel seine Equilibristik. © Quelle: GOP Entertainment Group

Diese Show ist brandneu: „Playback“ ist ab Freitag, 14. Juli, das Motto im GOP-Varieté (Georgstraße 36). Das Publikum wird auf vertraute Songs stoßen, zu denen international bekannte Akrobaten wie Andalousi Elakel oder Skating Phoenix auf Rollschuhen ihre Nummern zu einer poetischen Geschichte verweben. Karten kosten ab 35 Euro, die Show läuft bis 10. September. Termine und Preise unter www.variete.de

Pferde- und Hobbytiermarkt in Burgdorf

Tradition: Beim Pferdemarkt in Burgdorf gibt es auch Vorführungen mit Kutschen. © Quelle: Joachim Lührs

Eine echte Traditionsveranstaltung: Zum 253. Mal findet am Sonnabend, 15. Juli, von 8 bis 13 Uhr in der Burgdorfer Innenstadt der Pferde- und Hobbytiermarkt statt. Geflügel, Ziervögel, Nager und Fische werden verkauft, es gibt eine Reitershow und ein (weitgehend kostenfreies) Begleitprogramm für Familien. Tipp: Bis September findet die Veranstaltung am dritten Sonnabend im Monat statt. Infos unter www.vvvburgdorf.de

Tickets für das Seh-Fest sind begehrt

Kinospaß: Bis zum 5. August zeigt das Seh-Fest an der Gilde-Parkbühne aktuelle Filme. © Quelle: Axel Herzig

Der Name des Auftaktfilmes steht für die gesamte Kinoreihe: Mit „Einfach mal was Schönes“ startet am Freitag, 14. Juli, das Seh-Fest auf der Gilde-Parkbühne (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Gezeigt wird bis 5. August ein Mix aus Komödien, Action und Kinderfilmen. Allerdings sind viele Tickets (acht Euro) bereits weg, deshalb an dieser Stelle der Tipp: Sichern Sie sich schnell Karten für die kommenden Wochen – einige Filme wie „Roter Himmel“ (25. Juli), „Das Lehrerzimmer (27. Juli) oder „Greatest Days“ (31. Juli) sind noch nicht ausgebucht. Alle Infos unter www.seh-fest.de

