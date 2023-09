Zirkus, Pferderennen und Feuerwerk: Das ist diese Woche in Hannover los

Hannover. Langsam neigt sich der Sommer dem Ende entgegen, der Herbst steht vor der Tür. Doch das ist kein Grund, nicht vor die Tür zu gehen. Wir haben ein paar Veranstaltungen ausgesucht, mit denen sie den Sommer stimmungsvoll ausklingen lassen und bereits die ersten Strahlen der Herbstsonne genießen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Julia Engelmann auf Live-Tour im Theater am Aeigi

Ihr Gedicht „Eines Tages, Baby“ machte Julia Engelmann mit einem Schlag bekannt. Die Poetin, Kolumnistin und Sängerin arbeitet unentwegt an neuen Texten, hat mehrere Lyrik Bände veröffentlicht, Hörbücher eingesprochen und Alben aufgenommen.

Julia Engelmann hat viele Talente: Sie schreibt, sie slammt, sie macht Musik. © Quelle: Veranstalter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt ist das wortgewandte Multitalent mit ihrer neuen Tour „Splitter“ auf großer Live-Reise durch Deutschland. Am Mittwoch, 13. September, gastiert Engelmann im Theater am Aegi. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt zwischen 37,45 Euro und 52,45 Euro online im HAZ/NP-Ticketshop.

Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz

Spektakuläre Akrobatik, beeindruckende Tierprojektionen und komische Clowns: Noch bis zum 8. Oktober gastiert der Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz in Hannover. Zweimal täglich, außer montags und dienstags, entfaltet sich unter dem Zirkusdach ein buntes Spektakel. Bei der aktuellen Show „All For Art For All“ steht die Kunst im Mittelpunkt – von Theater über Film, Malerei bis zur Musik.

Magische Momente: Bei der aktuellen Roncalli Show „All For Art For All“ gibt es einige. © Quelle: Christian Behrens

Mittwochs bis sonnabends beginnen die Shows um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Sonntags heißt es um 11 und 15 Uhr: Manege frei! Karten gibt es regulär ab 31,10 Euro und ermäßigt ab 25 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops.

Ska-Band Panteón Rococó spielt in der Faust

Kraft und Lebensfreude: Die mexikanische Ska-Band Panteón Rococó versprüht auf der Bühne eine ganz eigene Energie. Ihre Konzerte sind voller Dynamik, wilder Rhythmen und politischen Texten. Am Freitag, 15. September, sind die lateinamerikanischen Musiker mit ihrem aktuellem Album “Ofrenda” in der 60er Jahre Halle auf dem Faust-Gelände (Zur Bettfedernfabrik 3) zu Gast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bringen Dynamik auf die Bühne: Die mexikanische Ska-Band Panteón Rococó. © Quelle: Fernando Aceves

Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets gibt es für 33,55 Euro online im HAZ/NP-Ticketshop.

Hannover Proms parodieren klassische Musik

Unter dem Motto „The Happy Concert“ wird klassische Musik im großen Sendesaal des NDR (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22) ordentlich aufgemischt. Das Comedyduo aus dem Geiger und Dirigenten Aleksey Igudesman sowie dem Pianisten Hyung-ki Joo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lachmuskeln seines Publikums ordentlich zu strapazieren.

Parodiert gekonnt klassische Musik: Das Comedy-Duo Igudesman & Joo. © Quelle: Julia Wesely

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ihrer temporeichen Show parodieren die beiden Musiker am Sonnabend, 16. September, Stücke von Mozart, Beethoven und Co. Die Klassiker erscheinen plötzlich in einem ganz anderen, unterhaltsamen Licht. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es im Ticketshop des NDR ab 30 Euro.

Feuewerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten

Finale beim 31. Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten: Die Abschlussshow der diesjährigen Feuerwerksreihe wird vom Team Pyrovision aus Österreich gezündet. Besucherinnen und Besucher können sich am Sonnabend, 16. September, auf ein Farb- und Lichtspektakel am Himmel freuen – abgestimmt auf die musikalische Untermalung.

Es wird bunt am Nachthimmel: Der Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten findet wieder statt. © Quelle: Irving Villegas

Einlass in die Herrenhäuser Gärten ist um 18 Uhr, eine halbe Stunde später startet das Rahmenprogramm, das Feuerwerwerk beginnt um 20 Uhr. Tickets ab 21 Euro gibt es unter visit-hannover.com. Alternative: Mit Campingstuhl an der Gracht das Höhenfeuerwerk gratis angucken.

Pferderennen auf der Neuen Bult

Freunde des Pferdesports aufgepasst: Am Sonntag, 17. September, wird auf der Rennbahn des Hannoverschen Rennvereins (Theodor-Heuss-Straße 41 in Langenhagen) wieder um die Wette galoppiert. Der Renntag der Landwirtschaft beginnt um 12.30 Uhr. Höhepunkt ist ein BBAG-Auktionsrennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pferderennbahn Neue Bult: Am Sonntag findet das vorletzte Rennen der Saison statt. © Quelle: IMAGO/Foto: Frank Sorge

Doch auch abseits der Galoppbahn wird für Besucherinnen und Besucher einiges geboten. Im Kinderland gibt für die Kleinsten Bastelaktionen, Hüpfburgen und Sportangebote. Auf dem Pferdesimulator Mister Ed kann man sein eigenes Jockey-Talent unter beweis stellen und sich anschließend an einem der vielen Essensstände stärken. Tickets gibt es ab 12 Euro auf der Seite des Rennvereins oder gegen Aufpreis an der Tageskasse. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

HAZ