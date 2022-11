Ausgezeichnet: Die Band Fury in the Slaughterhouse (v. l. Kai Wingenfelder, Christof Stein-Schneider, Gero Drnek, Thorsten Wingenfelder, Christian Decker und Rainer Schumann) erhält den 28. Stadtkulturpreis.

Die hannoversche Rockband Fury in the Slaughterhouse erhält den Stadtkulturpreis 2022 vom Freundeskreis Hannover. Der Sonderpreis geht an den Verein „Neues Land“, für dessen bürgerschaftliches Engagement in der Drogen- und Obdachlosenhilfe.

