﻿Fridays for Future: Freitag wieder Klimaprotest in Hannover

Für den kommenden Freitag rufen Fridays for Future in Hannover wieder zum Klimastreik auf.

Für den kommenden Freitag, 3. März, plant Fridays for Future wieder einen großen Klimaprotest in Hannover. Für Autofahrer kann es ganz schön eng werden – zumal es am selben Tag auch noch einen Streik Üstra und Regiobus gibt.

