﻿Schwierige Zeiten für Fridays for Future in Hannover: Warum Eske Rosemeyer trotzdem weitermacht

Hannover. Eske Rosemeyer gehört zum Kernteam von Fridays for Future in Hannover. Die Schülerin der IGS Linden ist seit 2022 dabei. Im Interview erklärt die 15-Jährige, auf welche neuen Strategien die Klimabewegung setzt und welche Probleme sie in Hannover sieht.

Für diesen Freitag (15. September) ruft Fridays for Future auch in Hannover zum Klimastreik auf. Hat die Bewegung noch die Schlagkraft, für eine große Demo zu mobilisieren? Die Zahl der Aktiven soll deutlich zurückgegangen sein.

Das Kernteam von Fridays for Future in Hannover besteht aus circa zehn Leuten. In den Jahren 2018 und 2019 waren es mal rund 40 Leute. Dazu kamen ungefähr weitere 30 Personen, die Aufgaben übernommen haben. Dennoch sind wir in der Lage so eine Demo auf die Beine zu stellen. Wir arbeiten aber auch eng mit Students for Future zusammen. Das sind rund 30 Leute. Wir rechnen am Freitag mit rund 3000 Teilnehmenden.

Schrumpfende Bewegung: „Enttäuschung spielt große Rolle“

Wie lässt sich dieser Rückgang der Aktiven erklären? Die drängenden Probleme im Kampf gegen den Klimawandel sind doch noch lange nicht gelöst.

Enttäuschung spielt sicher eine große Rolle. Vor fünf Jahren gab es große Versprechungen aus der Politik. Passiert ist aber wenig. Einige sind ausgebrannt, ohne wirkliche Erfolge gefeiert zu haben.

Auf dem Höhepunkt: Im September 2019 gingen mit Fridays for Future in Hannover 30.000 Menschen auf die Straße. In diesem Jahr rechnet die Bewegung mit 3000 Teilnehmenden beim Klimastreik. © Quelle: Michael Wallmüller

Hat Fridays for Future in Hannover auch Aktivisten an die Letzte Generation verloren, die zuletzt mit ihren radikaleren Aktionen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat?

Nein, das ist nicht der Fall. Dort waren eher ältere Personen aktiv, zum Teil von den Parents for Future. Und in Hannover hatten sich die Aktionen der Letzten Generation dann ja auch schnell wieder erledigt.

Letzte Generation: „Wir nutzen andere Strategien“

Die Ablehnung gegen die Aktionen der Letzten Generation ist in der Bevölkerung groß. Schadet diese damit dem Klimaschutz?

Das würde ich nicht sagen. Die Letzte Generation ist Teil der Klimabewegung. Wir nutzen andere Strategien. Aber ich kann die Wut und die Enttäuschung verstehen, die hinter den Aktionen steckt. Jeder muss für sich entscheiden, welchen Weg er für richtig und zielführend hält.

Bekamen zuletzt mehr Aufmerksamkeit: Die Aktionen der Letzten Generation wie hier im März 2023 in Hannover. Nach einem Deal mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hörten diese jedoch auf. © Quelle: Frank Tunnat

Wie sehr nervt es Sie, dass sie immer noch den Kampf gegen den Klimawandel verteidigen müssen, obwohl dieser doch alle Menschen betrifft?

Es ist anstrengend. Und es gibt immer wieder Momente, wo wir uns fragen, warum wir nach fünf Jahren immer noch dieselben Themen haben. Aber wir nehmen auch immer wieder unterschiedliche Aspekte in den Fokus. Bei diesem Klimastreik soll es vor allem um die Verkehrswende gehen.

Südschnellweg: Fridays for Future glaubt noch an Baumrettung

Was läuft da schief aus Ihrer Sicht?

Der Verkehrssektor ist in Deutschland immer noch der Bereich, in dem die CO2-Emmissionen weiter steigen, während sie in anderen Sektoren sinken oder wenigstens gleich bleiben. Das können wir uns nicht mehr erlauben. In Hannover konkret droht ab Oktober die Rodung der Leinemasch, damit der Südschnellweg verbreitert werden kann. Dieses Projekt ist nicht mit den Klimazielen vereinbar. Das alles für einen Standstreifen, damit die Autos schneller fahren können.

Im Juni scheiterte der Dialog, in dem es um schmalere Lösungen gehen sollte. Das Land hat danach mehrfach klargestellt, dass in den geplanten Breiten ausgebaut werden soll. Haben Sie noch Hoffnung, daran etwas zu ändern?

Das hängt sehr davon ab, wie groß der Protest dagegen wird und ob es uns gelingt, auch über die Grenzen Hannovers hinaus zu mobilisieren. Vielleicht können wir nicht die gesamte Leinemasch retten, aber ich bin davon überzeugt, dass viele der Bäume stehen bleiben könnten.

Abgeholzt: Im Ostteil des Südschnellwegs fielen die Bäume schon im Dezember 2022. In der Leinemasch steht das ab Oktober bevor. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Warum die Bewegung auch von den Grünen enttäuscht ist

Zuletzt haben auch die Stadt und Region Hannover ihre Klimaziele deutlich verfehlt. Reichen die Bemühungen nicht aus?

Es ist definitiv nicht genug passiert. Wir sehen auch bei Regierungen mit grüner Beteiligung, dass die Grünen zunächst große Ziele beim Klimaschutz haben, aber am Ende genau so wenig davon umsetzen wie die anderen Parteien. Hannover ist immer noch eine Stadt, die unglaublich attraktiv für das Auto ist. Gleichzeitig soll die Üstra jetzt ihre Fahrpreise massiv erhöhen. Das geht einfach nicht.

Trotz vieler frustrierender Erfahrungen im Kampf gegen den Klimawandel: Wird es Fridays for Future in Hannover auch im nächsten Jahr noch geben?

Ich glaube schon. Wir haben unsere Strategie verändert und setzen zum Beispiel auf die Zusammenarbeit mit Verdi und den Beschäftigten im Verkehrssektor, um uns gemeinsam für einen besseren ÖPNV einzusetzen. Dadurch erreichen wir eine ganz andere Schlagkraft, und das gibt auch neue Motivation. Zudem hat uns die Diskussion um die Leinemasch gezeigt, dass wir stärker auf lokale Themen setzen müssen. Die Klimakrise ist für viele Menschen schwer zu begreifen. Aber die drohenden Abholzungen am Südschnellweg bewegen und mobilisieren viele Menschen.

Einschränkungen für Verkehr: So läuft der Klimastreik am Freitag Der von Fridays for Future organisierte Klimastreik startet in Hannover am Freitag (15. September) um 12.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Opernplatz, bei der auch die Musikerin Dota Kehr auftritt. Von dort aus geht es über den Aegidientorplatz weiter zum Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, wo um 13.30 Uhr eine Zwischenkundgebung geplant ist. Sie soll sich an Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) richten, der den Südschnellweg deutlich breiter als bisher ausbauen will. Die Abschlusskundgebung ist ab 15 Uhr auf dem Engelbosteler Damm in der Nordstadt vorgesehen. Dort besetzen verschiedene Initiativen 32 Parkplätze. Sie wollen demonstrieren, wie diese genutzt werden könnten, wenn sie nicht mehr von Autos beansprucht würden. Das Ende der Demo ist für 17 Uhr vorgesehen. Fridays for Future rechnet mit rund 3000 Teilnehmenden. Die Polizei warnt vor erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs und empfiehlt, die Innenstadt mit dem Fahrrad oder öffentlichen Nahverkehr anzusteuern. Die Klimademo am Freitag ist Teil einer globalen Protestaktion.

