﻿Friedensappell zur Ukraine: Käßmann, Schmalstieg und Negt ernten breiten Widerspruch

Hannover. Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD) und der hannoversche Sozialphilosoph Oskar Negt ernten auf ihren Aufruf zu Waffenstillstand und Verhandlungen in der Ukraine breiten Widerspruch. Gemeinsam mit Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und Vertretern von Kirchen und Gesellschaft aus der Region Hannover hatten sie sich einem Appell mit dem Titel „Frieden schaffen! Waffenstillstand und gemeinsame Sicherheit jetzt!“ angeschlossen. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag war dazu eine Anzeige in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und der „Neuen Presse“ erschienen. Darin fordern sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, gemeinsam mit Frankreich insbesondere Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen, um schnell einen Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu erreichen. Der Waffenstillstand sei „ein notwendiger Schritt, um das Töten zu beenden und Friedensmöglichkeiten auszuloten“. Käßmann hatte sich im Interview zudem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen.

Friedensappell „zynisch und realitätsfern“

Die 139 Unterzeichner rufen auch zum Ostermarsch am 8. April in Hannover auf. Dieser „sogenannte Ostermarsch“ und der Aufruf seien „an Zynismus und Realitätsverweigerung nicht zu überbieten“, sagte FDP-Landeschef Konstantin Kuhle dieser Redaktion. Die Initiatoren verkennen in seinen Augen, „dass der russische Präsident Putin in allererster Linie die Auslöschung der Ukraine als unabhängigen Staat bezweckt“. Mit einem Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt „wäre genau dieses Ziel erreicht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ukrainische Verein in Niedersachsen reagierte ebenso mit Unverständnis. Friedensverhandlungen seien nur unter der Voraussetzung möglich, „dass Russland seine Streitkräfte aus der Ukraine an die Grenze von 1991 komplett freiwillig abzieht“, sagte die Vorsitzende Oksana Janzen. Das sei die offizielle Position der Ukraine und ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie rief dazu auf, „an die Hilfsorganisationen kräftig zu spenden, um die Opfer des Krieges in der Ukraine weiterhin zu unterstützen“.

„Unterstützen Sie die Opfer des Kriegs in der Ukraine“: Oksana Janzen ist Vorsitzende des Ukrainischen Vereins in Niedersachsen. © Quelle: Privat

Lesen Sie auch

Im Landtag findet der Aufruf lediglich Unterstützung bei der AfD. „Es ist ermutigend, dass immer mehr Menschen die perfide Logik der Gewaltspirale durchbrechen wollen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Stefan Marzischewski. Auch die AfD, die Marzischewski als „einzige Friedenspartei im Landtag“ bezeichnete, fordert „ein Ende der Kampfhandlungen, um das Grauen, das Morden und Töten zu beenden.“ Das gelinge nur am Verhandlungstisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Punkt gibt es großes Einvernehmen zwischen Unterzeichnern, AfD und Linkspartei. „Ein Waffenstillstand ist dringend geboten, dafür sollte Deutschland sein politisches Gewicht einsetzen“, sagte der Linken-Landesvorsitzende Thorben Peters.

Tonne und Weil widersprechen ihren Genossen

„Putin kann den Krieg sofort beenden“: Grant Hendrik Tonne, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Niedersachsen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne widerspricht. Tonne sagte dieser Redaktion, Zugeständnisse an Russland gegen den Willen des ukrainischen Volkes würden die Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin legitimieren. „Ernsthafte und gerechte Friedensverhandlungen sind nur möglich, wenn Russland das Existenzrecht und die territoriale Integrität der Ukraine anerkennt.“ Das sei allerdings nicht in Sicht. „Putin kann den Krieg sofort beenden, indem er seinen Angriff beendet und seine Soldaten aus der Ukraine abzieht“, sagte Tonne.

Der SPD-Landesvorsitzende und Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil wolle sich aus seinem Urlaub heraus nicht äußern, erklärte eine Regierungssprecherin.

CDU und Grüne: Russland muss sich zurückziehen

„Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen“: Sebastian Lechner, CDU- Fraktionsvorsitzender im Landtag von Niedersachsen. © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner stellte sich klar auf die Seite der Ukrainer. „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.“ Dieser könne sofort enden, wenn Russland sich aus der Ukraine zurückziehe. „Solange das aber nicht der Fall ist, hat die Ukraine jedes Recht, sich weiterhin zu verteidigen.“ Einseitige Vorschläge wie der Friedensappell nützten nichts, „wenn diese die ukrainischen Interessen nicht ausreichend berücksichtigen“.

Grünen-Fraktionschef Detlev Schulz-Hendel sagte, der Wunsch nach Frieden sei nur verständlich, und es sei wünschenswert, wenn der russische Angriff durch Verhandlungen beendet würde. „Leider beinhaltet der Appell dazu aber keine konkrete Idee.“ Es fehle die Forderung nach einem Rückzug der russischen Truppen aus widerrechtlich besetzten Gebieten. Schulz-Hendel bezeichnete den Rückzug als „mindeste Bedingung für Verhandlungen über einen Waffenstillstand“.