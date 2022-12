﻿So wird das Friedenslicht aus Bethlehem in Hannover verteilt

Seit mehr als 20 Jahren wird in der Adventszeit das Friedenslicht in der Region Hannover verteilt. Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder bringen es teils mit historischen Stadtbahnen in ihre Gemeinden.

Hannover. Ein Licht geht in die Region: Seit mehr als 20 Jahren wird am dritten Adventssonntag das Friedenslicht aus Bethlehem bei einem zentralen Gottesdienst vom Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder in die anderen Gemeinden verteilt. Mit historischen Stadtbahnen fahren die Kinder und Jugendlichen ihre Lichter vom Üstra-Betriebshof dann zu den anderen Gemeinden.

Die Aussendefeier findet in der Auferstehungsgemeinde in Döhren statt. Stolz tragen Felix (14), Justus (14) und Niklas (16) das Licht in die Kirche hinein. Das Motto der diesjährigen Aktion lautet „Frieden beginnt mit dir“. Einer müsse den ersten Schritt machen, damit man sich nach einem Streit versöhne, sagt Stadtjugendpastor Stefan Wollnik, der den Gottesdienst gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Christoph Lindner aus Garbsen gestaltet.

Stadtjugendpastor Stefan Wollnik (rechts) und der katholische Pfarrer Christoph Lindner gestalteten den Gottesdienst in der Auferstehungskirche gemeinsam. © Quelle: Saskia Döhner

Ohne Versöhnung kein Frieden

Streit sei so alt wie die Bibel, sagt Wollnik: „Als Kind streitet man sich mit seinen Geschwistern, als Teenie mit seinen Eltern und später, wenn man verheiratet ist, mit seinem Ehepartner.“ Wer sich streite, müsse sich versöhnen, aber Frieden und Versöhnung sei nur möglich, wenn man selbst den ersten Schritt mache: „Frieden beginnt mit dir.“

Licht wird in Bethlehem entzündet

Tradition: Das Licht wird an die einzelnen Pfadfinder weitergegeben. © Quelle: Saskia Döhner

Das Friedenslicht, das in Jesus' Geburtskirche in Bethlehem entzündet wird, wird in einer explosionssicheren Lampe von Pfadfindern über 3000 Kilometer weiterverteilt. Die Aktion geht auf die Initiative des Österreichischen Rundfunks zurück. In der Döhrener Kirche entzündeten die Jungen und Mädchen von den einzelnen Pfadfindergruppen ihre Kerzen, um sie dann weiterzutragen.

Von Saskia Döhner