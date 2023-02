﻿Friederikenplatz in Hannover: Lkw rammt Auto – Dieses zerstört Brückengeländer

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstagabend auf dem Friederikenplatz in Hannover ein Auto erfasst. Der Wagen geriet auf den Radweg, traf einen E-Scooter-Fahrer und prallte in ein Brückengeländer. Es gibt zwei Verletzte, die Unterführung an der Flusswasserkunst ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt.

