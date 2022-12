﻿Feuer im Friederikenstift: Küche im Schwesternwohnheim brennt aus

Im Wohnheim des Friederikenstifts am Goetheplatz ist eine Küche ausgebrannt. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag ausrücken. Vorrübergehend wurde eine Person vermisst – doch der Verdacht bestätigte sich nicht.

Hannover. Eine Gemeinschaftsküche im Schwesternwohnheim des Friederikenstifts am Goetheplatz in Hannover hat in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Die Auszubildenden auf der betroffenen Etage konnten nicht in ihre Zimmer zurück, sie kamen bei Freunden und Verwandten unter. Die Küche brannte aus, verletzt wurde aber niemand.

Schrecksekunde: Eine Person war nicht auffindbar

Die Feuerwehr rückte gegen 22:30 Uhr aus. Aus dem zweiten Geschoss des Schwesternwohnheims in der Humboldtstraße qualmte Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in der Gemeinschaftsküche des Stocks ausmachen und begann mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig suchten mehrere Teams mit Atemschutzmasken das Stockwerk nach einer vermissten Person ab. „Glücklicherweise befand sich keine Person in dem Geschoss“, sagt Gianni Hilliger, Sprecher der Feuerwehr Hannover.

Zweiter Stock des Wohnheims unbewohnbar

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und lüfteten den Bereich anschließend mit Drucklüftern. Bis um 00:30 Uhr waren die Feuerwehrleute vor Ort. Die rund acht Quadratmeter große Küche brannte vollständig aus, so der Pressesprecher. Die sechs Zimmer im zweiten Stock sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. „Die Auszubildenden kommen alle bei Freunden und Verwandten unter“, sagt Hilliger. Ein Schaden von 25.000 Euro ist bei dem Brand entstanden. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache.

Etwa 30 Auszubildende wohnen in dem sechsstöckigen Gebäude. Als sie den Rauch bemerkten, kamen sie aus ihren Wohnungen, die Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Etagen konnten aber wieder zurück in ihre Zimmer. Einen Feueralarm gab es nicht. „Viele waren am Samstagabend auch unterwegs“, so Hilliger.